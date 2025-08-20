Безуглая разразилась гневом: что сильно разозлило нардепку

В среду Регламентный комитет поддержал отстранение народного депутата Марьяны Безуглой от заседаний Рады. Нардепы, по словам Алексея Гончаренко, должны голосовать по этому вопросу на заседании в четверг.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Безуглая заявила, что подает в суд о незаконности решения Регламентного комитета.

"Вдумайтесь, они в третий раз рассматривали один и тот же вопрос об отстранении меня от заседаний Верховной Рады Украины за позицию!", — отметила она.

Объяснила, что нардеп Железняк написал, что она якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции.

"Но относительно Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть — это народ", что якобы препятствовало коллегам. Но относительно блокирования трибуны, многочисленных табличек и срывов заседаний парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет, — отметила она.

По ее словам дело значительно шире. Объяснила, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме нарушений законов, касающихся всех граждан. Безуглая напомнила, что в Раде были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не отстранял.

Ни разу, по ее словам, не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ. Вспомнила о Тищенко, отметив, что не исключают ни одного нардепа, находящегося под следствием преимущественно за коррупционные преступления.

Безуглая отметила, что народные депутаты Украины огорчаются, когда им показывают зеркало, пытаются это зеркало разбить, а от белых ворон избавиться.

"Но не все, есть нормальные люди в ВРУ, правда", — подчеркнула она.

