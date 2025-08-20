Безуглая разразилась гневом: что сильно разозлило нардепку

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В среду Регламентный комитет поддержал отстранение народного депутата Марьяны Безуглой от заседаний Рады. Нардепы, по словам Алексея Гончаренко, должны голосовать по этому вопросу на заседании в четверг.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Безуглая заявила, что подает в суд о незаконности решения Регламентного комитета.
Объяснила, что нардеп Железняк написал, что она якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции.
По ее словам дело значительно шире. Объяснила, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме нарушений законов, касающихся всех граждан. Безуглая напомнила, что в Раде были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не отстранял.
Ни разу, по ее словам, не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ. Вспомнила о Тищенко, отметив, что не исключают ни одного нардепа, находящегося под следствием преимущественно за коррупционные преступления.
Безуглая отметила, что народные депутаты Украины огорчаются, когда им показывают зеркало, пытаются это зеркало разбить, а от белых ворон избавиться.
