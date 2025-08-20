Безуглая разнесла Раду вдребезги: что заявила в парламенте

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая снова не удержалась — в парламенте полностью раскритиковала своих коллег и рассказала, какие неотложные проблемы нужно решать.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Безуглая опубликовала свою речь, после которой, по ее словам, Рада отказалась работать. Нардепка говорила о смерти, объяснила, что хочет показать реальность войны, которая стучит в дверь каждому. По ее словам, лучше бороться, чем уклоняться. А политиков, по ее убеждению, нужно оценивать не просто как хорошего человека, а по его делам.

"Ибо если за шесть лет работы никто не может назвать конкретных политических достижений – это повод задуматься, что сейчас вообще являет собой", — убеждена нардепка.

По ее словам, удлиненный в войну мандат нардепов — это о работе вдвое, втрое более интенсивной.

"Так что мы видим вместо этого? И кто претендует быть после нас: генералы с фальшивыми диссертациями, недобитая кучка олигархов и молодежь на картоне? Это наше будущее? В стране уклонистов и воинов, свободы и неполноценности, коррупции в каждом доме и бесконечной борьбы с ней в качестве национального спорта возникает вопрос здесь и сейчас: кто должен быть взрослым в комнате? Кто должен подготовить дальнейшую основу для государства? Провести трудные решения в войну? Все ли должен и виноват один президент, избранный в свое время народом в качестве очередного протеста, который был вынужден и стал настоящим государственником? Хотите возложить все на его плечи?”, — отметила Безуглая.

Она также затронула ряд вопросов, которые годами не смогли решить в Раде.

"Где военная юстиция, сроки службы, которые вы выбросили сами же из закона и перевели ответственность на правительство? Где реформа СБУ, новые законы о гостайне, эвакуации, уголовном и уголовно-процессуальном кодексе вместо портновского? Где реформа парламента и дебаты? Почему молчат комитеты, почему глава комитета свободы слова призывает закрыть рот?”, — обратилась она к своим коллегам.

Безуглая отметила, это уже смерть парламента, агония или все еще излечимая болезнь?

"Хороший человек — не профессия. Ваши белые пальто давно красны от крови неуслышанных душ", — подытожила Безуглая.

