Безуглая рассказала о планах нардепа вывести своего сына за границу

Народная депутат Марьяна Безуглая утверждает, что ее коллега нардеп из партии "Слуга Народа" Федор Вениславский якобы зарегистрировал законопроект о разрешении на выезд за границу для военнообязанных до 25 лет, чтобы его 21-летний сын мог покинуть территорию Украины.
Федор Вениславский. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в соцсетях прокомментировала законопроект № 13685, который в случае принятия сможет разрешить военнообязанным до 25 лет выезд за пределы Украины. По словам народной депутатки, один из инициаторов законопроекта, а именно Федор Вениславский сделал это, чтобы иметь возможность вывезти сына за границу.
Нардепка добавила, что старший сын Вениславского, родившийся в 1992 году, имеет бронирование, находится на дипломатической должности и может выезжать за границу.
Безуглая также заявила, что Вениславский якобы "один из самых активных противников любых ротаций и сроков службы и неоднократно блокировал этот вопрос в комитете нацбезопасности, обороны и разведки". По ее словам, это "двойные стандарты", ведь "сыны государственного деятеля совсем не рождены для войны".
Несмотря на регистрацию законопроекта № 13685 в Верховной Раде о выезде мужчин до 25 лет за границу, Безуглая считает, что он не будет принят.
