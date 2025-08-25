Безуглая рассказала о планах нардепа вывести своего сына за границу

Народная депутат Марьяна Безуглая утверждает, что ее коллега нардеп из партии "Слуга Народа" Федор Вениславский якобы зарегистрировал законопроект о разрешении на выезд за границу для военнообязанных до 25 лет, чтобы его 21-летний сын мог покинуть территорию Украины.

Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в соцсетях прокомментировала законопроект № 13685, который в случае принятия сможет разрешить военнообязанным до 25 лет выезд за пределы Украины. По словам народной депутатки, один из инициаторов законопроекта, а именно Федор Вениславский сделал это, чтобы иметь возможность вывезти сына за границу.

"По моей информации, народный депутат Украины Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который должен разрешить выезд за границу всем военнообязанным до 25 лет (даже не до 22), и подстрекал коллег его подписать, чтобы вывезти своего младшего сына Андрея, 2004 года рождения, которому сейчас как раз 21 год", — пишет Безуглая.

Нардепка добавила, что старший сын Вениславского, родившийся в 1992 году, имеет бронирование, находится на дипломатической должности и может выезжать за границу.

Безуглая также заявила, что Вениславский якобы "один из самых активных противников любых ротаций и сроков службы и неоднократно блокировал этот вопрос в комитете нацбезопасности, обороны и разведки". По ее словам, это "двойные стандарты", ведь "сыны государственного деятеля совсем не рождены для войны".

Несмотря на регистрацию законопроекта № 13685 в Верховной Раде о выезде мужчин до 25 лет за границу, Безуглая считает, что он не будет принят.

"При этом законопроект, скорее всего, не будет рассматриваться вообще, но нардеп готов взбудоражить всю страну, чтобы выторговать что-то для своей "черешеньки". В то время как 21-летние ребята записываются на контракт, к чему Вениславский призывает", — добавила Безуглая.

