Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов: как объяснила

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Slava Kot
Марьяна Безуглая
Народная депутат Марьяна Безуглая назвала "ложным шагом" оставить Министерство по делам ветеранов после грядущих изменений в правительстве. По ее словам, вместо Минветеранов и Министерства социальной политики следует создать одно единое министерство.
Марьяна Безуглая на платформе X призвала к ликвидации Министерства по делам ветеранов отметив, что оно должно объединиться под единым учреждением совместно с Минсоцполитики. Как объясняет народная депутат, многие ресурсы в этих министерствах идет на внутренние споры друг с другом.
По словам Безуглой, неважно, кто бы стал новым министером в новом министерстве глава Минветеранов Оксана Жолнович или руководитель Минсоцполитики Наталья Калмыкова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая упрекнула Зеленского из-за предложения Свириденко стать премьером Украины.
Также "Комментарии" писали, что в ВР рассказали о перестановках в правительстве. Народный депутат Ярослав Железняк указал, кто может стать новыми министрами, которые ведомства переформатируют, а кого уволят и переназначат на новые должности.