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Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов: как объяснила

Марьяна Безуглая сделала заявление в отношении Министерства по делам ветеранов.

15 июля 2025, 09:10
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Slava Kot

Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов: как объяснила

Марьяна Безуглая

Народная депутат Марьяна Безуглая назвала "ложным шагом" оставить Министерство по делам ветеранов после грядущих изменений в правительстве. По ее словам, вместо Минветеранов и Министерства социальной политики следует создать одно единое министерство.

Марьяна Безуглая на платформе X призвала к ликвидации Министерства по делам ветеранов отметив, что оно должно объединиться под единым учреждением совместно с Минсоцполитики. Как объясняет народная депутат, многие ресурсы в этих министерствах идет на внутренние споры друг с другом.

"Оставлять форумное Минветеранов — ложный шаг. Должно быть одно министерство СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВСЕХ ГРАЖДАН, ведь много времени руководители Министерства социальной политики и Министерства ветеранов тратят на внутренние споры, вместо того, чтобы выстраивать программы и определиться с ограниченными ресурсами", — пишет Безуглая.

По словам Безуглой, неважно, кто бы стал новым министером в новом министерстве глава Минветеранов Оксана Жолнович или руководитель Минсоцполитики Наталья Калмыкова.

"Стала бы единственной министершей Жолнович или Калмыкова, это другой вопрос, но единственной! Иначе снова нам не видеть результата, а вот презентаций и фото будет много...", — добавляет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая упрекнула Зеленского из-за предложения Свириденко стать премьером Украины.

Также "Комментарии" писали, что в ВР рассказали о перестановках в правительстве. Народный депутат Ярослав Железняк указал, кто может стать новыми министрами, которые ведомства переформатируют, а кого уволят и переназначат на новые должности.



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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1944822566222172375
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