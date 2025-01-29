Безуглая призвала к отставке Умерова: "гоните его, как чуму"

Народная депутат Марьяна Безугла призывает к отставке министра обороны Рустема Умерова. По ее словам, "провальный министр" ищет себе новых людей, для "прикрытий" в Министерстве обороны.

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором пожаловалась на Виктора Пинчука и заявила, что его ежегодные приглашения на Давосский форум являются попыткой "засвидетельствовать его легитимность". Использование подобной тактики Безуглая видит у министра обороны Рустема Умерова.

"Так же и сейчас наш провальный министр обороны Рустем Умеров лихорадочно ищет себе новые репутационные "прикрытия" и обращается ко многим с просьбой прийти в Минобороны", — утверждает Безуглая.

Безуглая призывает не идти в команду Умерова и настаивает на отставке министра обороны.

"Каждый, кто сгодится сейчас идти к Умерову, сознательно присоединится к его легитимизации и развалу украинской обороны. Вспомните Чмута, Сухорукову, Джигира, Калмыкову, Воронченко и еще десятки людей, которых он использовал, как настоящий вампир, а затем заблокировал или лишился. Только отставка. Гоните его с его предложениями, как чуму!", — пишет депутат.

Отметим, что Безуглая не в первый раз призывает к отставке Умерова. 25 января нардепка в поздравление с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского попросила уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая, призвавшая США не оказывать помощь Украине, теперь выдвигает новые требования — осуществить аудит Сил обороны.