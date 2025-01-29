Безуглая призвала к отставке Умерова: "гоните его, как чуму"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безугла призывает к отставке министра обороны Рустема Умерова. По ее словам, "провальный министр" ищет себе новых людей, для "прикрытий" в Министерстве обороны.
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала сообщение в котором пожаловалась на Виктора Пинчука и заявила, что его ежегодные приглашения на Давосский форум являются попыткой "засвидетельствовать его легитимность". Использование подобной тактики Безуглая видит у министра обороны Рустема Умерова.
Безуглая призывает не идти в команду Умерова и настаивает на отставке министра обороны.
Отметим, что Безуглая не в первый раз призывает к отставке Умерова. 25 января нардепка в поздравление с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского попросила уволить министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая, призвавшая США не оказывать помощь Украине, теперь выдвигает новые требования — осуществить аудит Сил обороны.
Новости