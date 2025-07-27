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Безуглая призналась, что имеет синдром Аспергера: что это за расстройство спектра аутизма

Марьяна Безуглая имеет одно из расстройств аутистического спектра - синдром Аспергера.

27 июля 2025, 08:15
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что имеет одно из расстройств спектра аутизма, а именно синдром Аспергера. По ее словам, поэтому она испытывает эмоции по-другому и имеет несколько иное мышление.

Безуглая призналась, что имеет синдром Аспергера: что это за расстройство спектра аутизма

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook рассказала о своем отличном мышлении из-за синдрома Аспергера. По ее словам, это расстройство спектра аутизма часто использовали против нее, в частности, коллега из партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Большинство людей, которые об этом знали, прямо или вскользь, использовали знания максимально грубо. А первым народным депутатом, которому я прямо об этом сказала был Вениславский... Честно, это был удар. После того почти никому не открывалась. А тем, кому и говорила, опять же, использовали это против меня", — пишет Безуглая.

Также народная депутат объяснила, какие особенности имеет синдром Аспергера, в частности относительно мышления и эмоций. По словам Безуглой из-за своего синдрома она почти не может врать.

"Наше мышление действительно несколько иное. Я думаю структурами, алгоритмами, верификацией… Я чувствую эмоции, но несколько иначе. И в большинстве своем это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и т.д. Нам тоже очень тяжело врать, я фактически не лгу, но, конечно, могу ошибаться в суждениях", — объяснила Безуглая.

Нардепка отметила существование стигматизации "не только психологических особенностей и не только в отношении меня, но в целом". Однако Марьяна Безуглая отметила, что "осознавая специфику" из-за синдрома Аспергера, она смогла "сделать ее своим оружием", в частности определила приоритетным путем работу для государства.

Синдром Аспергера – это одно из расстройств аутистического спектра (РАС), которое влияет на то, как человек воспринимает мир, взаимодействует с другими и ведет себя. Важно понимать, что это не болезнь в традиционном понимании, а скорее особенность нейроразвития, влияющая на социальную коммуникацию и поведение. Он характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий. Синдром Аспергера обнаружили у таких людей как Илон Маск, Грета Тунберг и Энтони Гопкинс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая ответила, откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малюка.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1G7syuMh9o/
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