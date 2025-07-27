Безуглая призналась, что имеет синдром Аспергера: что это за расстройство спектра аутизма

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что имеет одно из расстройств спектра аутизма, а именно синдром Аспергера. По ее словам, поэтому она испытывает эмоции по-другому и имеет несколько иное мышление.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Facebook рассказала о своем отличном мышлении из-за синдрома Аспергера. По ее словам, это расстройство спектра аутизма часто использовали против нее, в частности, коллега из партии "Слуга народа" Федор Вениславский.
Также народная депутат объяснила, какие особенности имеет синдром Аспергера, в частности относительно мышления и эмоций. По словам Безуглой из-за своего синдрома она почти не может врать.
Нардепка отметила существование стигматизации "не только психологических особенностей и не только в отношении меня, но в целом". Однако Марьяна Безуглая отметила, что "осознавая специфику" из-за синдрома Аспергера, она смогла "сделать ее своим оружием", в частности определила приоритетным путем работу для государства.
Синдром Аспергера – это одно из расстройств аутистического спектра (РАС), которое влияет на то, как человек воспринимает мир, взаимодействует с другими и ведет себя. Важно понимать, что это не болезнь в традиционном понимании, а скорее особенность нейроразвития, влияющая на социальную коммуникацию и поведение. Он характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий. Синдром Аспергера обнаружили у таких людей как Илон Маск, Грета Тунберг и Энтони Гопкинс.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая ответила, откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Малюка.