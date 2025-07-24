Безуглая ответила откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на информацию, которая распространилась в сети относительно слишком дешевой стоимости ее квартиры. Народная избранница объясняет, что у нее не купленная квартира.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая опубликовала скриншот из собственной декларации по объектам недвижимости. В нем указана квартира площадью 75,1 кв. м, которую народная депутат получила в 2019 году. Стоимость квартиры Безуглой на момент даты приобретения составляет 164,5 тыс. гривен.
Согласно данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 65 тыс. долларов или 2,7 млн гривен. Это в 16 раз меньше стоимости, указанной в декларации Безуглой.
Скриншот из декларации Марьяны Безуглой, указывающий на стоимость ее квартиры в Киеве
Однако народная депутат уверяет, что она не покупала квартиру, а получила ее от отца, поэтому переоценка жилья не проводилась.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов.
Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Василия Малюка. По словам народной депутатки, она больше не будет дружить с генералами, но будет сохранять открытое сердце и уважение.