Безуглая ответила откуда у нее "дешевая квартира" в Киеве

Народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на информацию, которая распространилась в сети относительно слишком дешевой стоимости ее квартиры. Народная избранница объясняет, что у нее не купленная квартира.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала скриншот из собственной декларации по объектам недвижимости. В нем указана квартира площадью 75,1 кв. м, которую народная депутат получила в 2019 году. Стоимость квартиры Безуглой на момент даты приобретения составляет 164,5 тыс. гривен.

Согласно данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 65 тыс. долларов или 2,7 млн гривен. Это в 16 раз меньше стоимости, указанной в декларации Безуглой.

Скриншот из декларации Марьяны Безуглой, указывающий на стоимость ее квартиры в Киеве

Однако народная депутат уверяет, что она не покупала квартиру, а получила ее от отца, поэтому переоценка жилья не проводилась.

"В сети снова распространяют вот такой скрин из декларации о том, что якобы у меня дешевая квартира в Киеве. Уже много раз говорила: У меня квартира, которая не была куплена. Квартиру выдали моему дедушке, военному хирургу, прошедшему всю Вторую мировую. Потом папа передал ее мне, переоценка не проводилась", — уверяет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая рассказала о "последнем ударе в сердце" от руководителя СБУ Василия Малюка. По словам народной депутатки, она больше не будет дружить с генералами, но будет сохранять открытое сердце и уважение.