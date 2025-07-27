Безуглая ответила, имеет ли доступ к гостайне после признания о своем синдроме Аспергера

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что имеет одно из расстройств аутистического спектра под названием синдром Аспергера. В ответ на это журналист Даниил Мокрик спросил у народной избранницы, имеет ли она доступ к гостайне, ведь при таком состоянии допуск к ней не предоставляется.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Даниил Мокрик в Facebook отреагировал на заявление Марьяны Безуглой о ее синдроме Аспергера заметив, что в приказе Минздрава "Об утверждении Перечня психических заболеваний (расстройств), которые могут нанести вред охране государственной тайны и при наличии которых допуск к государственной тайне гражданину не предоставляется" имеет в своем перечне синдром Аспергера под общим кодом МКБ F8.
Журналист отметил, что приказ имеет примечание, что лица могут быть допущены к гостайне, если имеют устойчивую ремиссию более 5 лет, которую определяет индивидуально врач-психиатр. Соответственно Мокрик задал Безуглой три вопроса:
В комментарии к сообщению Безуглая ответила на все три вопроса:
В ответ на комментарий народной депутат Мокрик отметил, что возможно сама Безуглая может нести "конкретный общественный вред".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о признании Безуглой, что у нее синдром Аспергера.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной".