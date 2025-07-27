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Безуглая ответила, имеет ли доступ к гостайне после признания о своем синдроме Аспергера

Синдром Аспергера в списке расстройств, при котором не предоставляется доступ к государственной тайне, но Марьяна Безугла его имеет.

27 июля 2025, 15:30
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что имеет одно из расстройств аутистического спектра под названием синдром Аспергера. В ответ на это журналист Даниил Мокрик спросил у народной избранницы, имеет ли она доступ к гостайне, ведь при таком состоянии допуск к ней не предоставляется.

Безуглая ответила, имеет ли доступ к гостайне после признания о своем синдроме Аспергера

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Даниил Мокрик в Facebook отреагировал на заявление Марьяны Безуглой о ее синдроме Аспергера заметив, что в приказе Минздрава "Об утверждении Перечня психических заболеваний (расстройств), которые могут нанести вред охране государственной тайны и при наличии которых допуск к государственной тайне гражданину не предоставляется" имеет в своем перечне синдром Аспергера под общим кодом МКБ F8.

Журналист отметил, что приказ имеет примечание, что лица могут быть допущены к гостайне, если имеют устойчивую ремиссию более 5 лет, которую определяет индивидуально врач-психиатр. Соответственно Мокрик задал Безуглой три вопроса:

  • 1. Имеете ли вы или имели в любой период своей парламентской деятельности доступ к государственной тайне?
  • 2. Является ли ваш синдром Аспергера официально диагностирован?
  • 3. Если ответ на предыдущие два вопроса – утвердительный, то предоставлял ли врач-психиатр заключение об устойчивой ремиссии у вас в течение 5 лет для доступа к государственной тайне?

В комментарии к сообщению Безуглая ответила на все три вопроса:

  • 1. Да.
  • 2. Это не ваше дело.
  • 3. Ремиссия? Это не психическое заболевание.

"Удивляет, что позиционируя себя прогрессивной частью общества, "элитой", Вы сразу "с ноги" беретесь за стигматизацию. Уже представила, как во Вторую мировую требовали бы цеплять метки на рукава людей. Так становится понятно, кто есть, кто. Позор", — добавила Безуглая.

В ответ на комментарий народной депутат Мокрик отметил, что возможно сама Безуглая может нести "конкретный общественный вред".

"Если он у нее диагностирован (синдром Аспергера), то встает вопрос о нарушении законодательства о доступе к государственной тайне. Первый ответ, "Да" — подтверждение, что доступ у нее есть или был. Если же он у нее не диагностирован, а она себе его придумала сама, то именно Марьяна Безуглая наносит вред людям с РАС, объясняя свое специфическое поведение расстройством аутичного спектра. Стигматизирует их собой, так сказать", — ответил Мокрик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о признании Безуглой, что у нее синдром Аспергера.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной".



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