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Безуглая отреагировала на санкции против Арестовича: задала один вопрос

Марьяна Безугла выразила сожаление, что Арестович "докатился" до списка санкций.

1 мая 2025, 16:25 comments5351
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение СНБО по применению персональных санкций против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. На санкционные меры отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая.

Безуглая отреагировала на санкции против Арестовича: задала один вопрос

Марьяна Безуглая и Алексей Арестович

Марьяна Безуглая прокомментировала решение Зеленского ввести санкции против Арестовича. Народная депутат выразила "сожаление", что политический обозреватель "докатился" до "черного списка", в котором присутствуют "ватники" и другие пророссийские лица.

"Кстати, сегодня Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и еще десятков других пророссийских, ватников. Мне жаль, что наконец Алексей Арестович докатился до этого. Как?", — написала Безуглая.

Дальше Безуглая попыталась объяснить, что произошло с Арестовичем.

"Ввязался в игры трампистов, россиян, в какие-то обязательства. Так и разрушается человек", — считает Безуглая.

Интересно, что еще в январе этого года Марьяна Безуглая поддержала скандальные заявления Арестовича. В них народная депутат назвала позором поведение украинских военных перед расстрелом. По словам Безуглой, Арестович говорил "максимально острые и правдивые" тезисы. Также Безуглая заявляла, что возьмет интервью у Арестовича.

Сам же Арестович в апреле выразил уважение Безуглой на фоне новостей о российском обстреле Сум, в котором погибли 35 человек.

Согласно указу Зеленского, кроме Алексея Арестовича в список попали еще 75 физических и 81 юридическое лицо

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Безуглой, которая указывает на умалчивание нарушения прав человека в армии. По ее словам "половина нашей воюющей армии находится в СЗЧ".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/3455
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