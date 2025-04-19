Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала список требований России для завершения войны в Украине, опубликованный в The New York Times. Среди требований, как писало издание, отставка Владимира Зеленского.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Нардепка пояснила, что команда Порошенко в 2019 году использовала в медиакампании "армию, язык, веру", войну с РФ как политический проект, при этом торгуя с РФ. А на фоне кампании "власть получает не политик, а продюсер, комик, человек, который искренне верил, что можно где-то посередине договориться, и что российский — не помеха быть украинцем". По ее словам, Зеленский собрал всю аудиторию – и пророссийскую, и протестную, и чисто нейтральную.

"И вот новый, эмоциональный представитель творческой профессии, пропустил все через себя и разочаровался в "посредине", сделав несколько попыток, понял — "какая разница" не работает. Но это понимание уже было вынужденным, не продуманной медиакампанией — это искреннее созревание к объективной реальности", — объяснила она.

По ее словам, когда это произошло, уже ничто не могло остановить, никто не мог надавить. Нардепка убеждена, что произошел кумулятивный взрыв личности и опыт. Она отметила, что закрытие каналов Медведчука стало одним из ключевых звоночков для России: сформировался кто-то, совершенно неуправляемый и нужно что-то немедленно делать. По ее словам, это была "точка невозврата".

"И вот они до сих пор бьются лбом об этого неуправляемого Зеленского, воя к миру, чтобы им поставили кого-то другого. И тот Зеленский, такой эмоциональный, болезненный к критике, с кучей управленческих проблем и неуправляемый извне. Важно, чтобы после него, после войны, у нас уже никогда не было Президента, каким можно управлять извне. Этот исторический слом должен быть закреплен. Считаю его одним из ключей к существованию украинского государства”, — подчеркнула она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", отреагировал на предложение Путина объявить перемирие.



