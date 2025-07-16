Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной": как объяснила

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала другого народного избранника Алексея Гончаренко из партии "Европейская солидарность". По словам Безуглой, тот якобы берет ее тезисы по поводу проблем в украинской армии.
Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко. Фото: x.com/marybezuhla
Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала свою фотографию на фоне выступления Алексея Гончаренко с трибуны Верховной Рады, которую подписала словами о якобы использовании ее тезисов в выступлении нардепа.
Напомним, что Марьяна Безуглая неоднократно критиковала руководство украинской армии, в частности назвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "мстительным лжецом" за увольнение одного из генерал-майоров. Также, по словам народного депутата, Сырский якобы "работает на врага" и все выглядит так, что у президента "хитростью забирают власть", или Зеленский "одобряет уничтожение ВСУ".
Кроме того, Безуглая обещала перейти в оппозицию, если не будет уволен глава Минобороны Рустем Умеров и генерал Александр Сырский.
В свою очередь, Алексей Гончаренко призывает установить четкие сроки службы в армии, остановить "произвол ТЦК" и ввести режим демобилизации для военных. Во время голосования в Верховной Раде Гончаренко был единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов
Также "Комментарии" писали, что Гончаренко в годовщину президентства Зеленского "смешал его с болотом".