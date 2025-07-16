Безуглая назвала народного депутата Гончаренко "обезьяной": как объяснила

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала другого народного избранника Алексея Гончаренко из партии "Европейская солидарность". По словам Безуглой, тот якобы берет ее тезисы по поводу проблем в украинской армии.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко. Фото: x.com/marybezuhla

Марьяна Безуглая на платформе X опубликовала свою фотографию на фоне выступления Алексея Гончаренко с трибуны Верховной Рады, которую подписала словами о якобы использовании ее тезисов в выступлении нардепа.

"Гончаренко берет мои тезисы о проблемах в ВСУ и кричит. Как обезьяна", — написала Безуглая.

Напомним, что Марьяна Безуглая неоднократно критиковала руководство украинской армии, в частности назвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "мстительным лжецом" за увольнение одного из генерал-майоров. Также, по словам народного депутата, Сырский якобы "работает на врага" и все выглядит так, что у президента "хитростью забирают власть", или Зеленский "одобряет уничтожение ВСУ".

Кроме того, Безуглая обещала перейти в оппозицию, если не будет уволен глава Минобороны Рустем Умеров и генерал Александр Сырский.

В свою очередь, Алексей Гончаренко призывает установить четкие сроки службы в армии, остановить "произвол ТЦК" и ввести режим демобилизации для военных. Во время голосования в Верховной Раде Гончаренко был единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала ликвидировать Министерство ветеранов

Также "Комментарии" писали, что Гончаренко в годовщину президентства Зеленского "смешал его с болотом".