Безуглая набросилась на Сырского и Зеленского: объяснила, почему в войске ненавидят Главкома

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Кречмаровская Наталия
Проблем в армии существует немало, часть из них, вероятно, вызвана решениями высшего командования. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала сообщение о том, что якобы 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины в черном бане в Генштабе по наградам — за полгода ни одного отличия. А бойцы сейчас на Покровском направлении.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Безуглая отметила, это показательно иллюстрирует системы лояльным и не лояльным.
По словам народной депутатки, у Залужного тоже была система любимцев. Однако, как объяснила Безуглая, он ее умело маскировал о "не я", "не в моих силах", "держитесь, ребята", "попробую" и т.д.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении враг накопил более 100 тыс. военных. Главком Александр Сырский отмечал, что оккупанты не оставляют попыток выйти к административной границе Донецкой области. По его словам, враг хочет сделать это не только для достижения каких-либо оперативных результатов, но, прежде всего, с демонстрационной целью.