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Безуглая набросилась на Сырского и Зеленского: объяснила, почему в войске ненавидят Главкома

Безуглая обратилась к Зеленскому: требует защитить людей

1 июля 2025, 15:05
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Кречмаровская Наталия

Проблем в армии существует немало, часть из них, вероятно, вызвана решениями высшего командования. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала сообщение о том, что якобы 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины в черном бане в Генштабе по наградам — за полгода ни одного отличия. А бойцы сейчас на Покровском направлении.

Безуглая набросилась на Сырского и Зеленского: объяснила, почему в войске ненавидят Главкома

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Безуглая отметила, это показательно иллюстрирует системы лояльным и не лояльным.

"Техника, вооружение, боеприпасы, награды — если не ползаешь перед Сырским, пытаешься что-то предлагать, настаивать, разоблачать ложь, обосновывать, то не дадут, даже если держишь ключевое направление и без твоих действий россияне были бы уже далеко впереди. "Воспитательный момент". Это один из ключевых факторов, почему сейчас в армии так ненавидят своего Главкома", – объяснила Безуглая.

По словам народной депутатки, у Залужного тоже была система любимцев. Однако, как объяснила Безуглая, он ее умело маскировал о "не я", "не в моих силах", "держитесь, ребята", "попробую" и т.д.

"Это же не прикрывает. Сколько такое еще будет продолжаться и почему Президенту все равно — вопрос открытый. Да, я о Вас пишу, Владимир Зеленский. Вам безразличен запрос людей на справедливость? Вы делаете вид, будто ничего такого нет? Кто тогда их защитит?", — отметила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении враг накопил более 100 тыс. военных. Главком Александр Сырский отмечал, что оккупанты не оставляют попыток выйти к административной границе Донецкой области. По его словам, враг хочет сделать это не только для достижения каких-либо оперативных результатов, но, прежде всего, с демонстрационной целью.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid033gfZDTL3ChkEczwuVJ69VUE3P3MWsa85LgPudg4kHQUfuhVcmNARAiEdeTCJTjaml
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