Безуглая набросилась на окружение Зеленского: в чем заподозрила спичрайтера Дмитрия Литвина

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своей критикой. Нардеп не подбирает слова ни для кого — то ли президент Украины, то ли его окружение, то ли военное командование, то ли рядовые граждане. Не обошла вниманием Безуглая и спичрайтера президента Дмитрия Литвина.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
И если скандальные заявления Безуглой уже никого не удивляют, то к биографии Литвина следует присмотреться. К тому же, несмотря на высокую должность, информации о нем в открытом доступе не слишком много.
Как журналист Литвин работал на телеканале Интер, а также был корреспондентом изданий Левый берег, Лига и Гордон, пишет издание NV. СМИ, со ссылкой на информацию от бывших коллег Литвина, сообщало, что Литвин во время президентства Виктора Януковича и Петра Порошенко выступал на разных публичных площадках с достаточно неоднозначными комментариями по разным политическим ситуациям. Однако его тогдашнюю позицию не называют пророссийской или ОПЗЖ-ной.
У издания также есть основания полагать, что Литвин общался с Шуваловым даже после того, как политтехнолог был выдворен из Украины из-за его антиукраинской деятельности.
Вспоминают Литвину и заявление о необходимости роспуска Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он писал, что страна вряд ли сможет отразить военную агрессию при тогдашнем состоянии ВСУ. Он отмечал, что ни одно государство на планете не вмешается в войну, которую ведет Россия, приводя примеры войн в Ливии и Грузии. Сам автор впоследствии оправдывался, называя опубликованную статью провокационной.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая всем поставила диагноз.