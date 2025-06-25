Безуглая набросилась на окружение Зеленского: в чем заподозрила спичрайтера Дмитрия Литвина

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своей критикой. Нардеп не подбирает слова ни для кого — то ли президент Украины, то ли его окружение, то ли военное командование, то ли рядовые граждане. Не обошла вниманием Безуглая и спичрайтера президента Дмитрия Литвина.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

"Понимаете, эти все очковтирательства, медбатальоны, линии дронов, лисьи норы, мадьяры — это просто медиа подачки, чтобы можно было оставлять все, как есть. Немалую роль в таком подходе играет активный член ЛГБТК+ сообщества, спичрайтер Президента Дмитрий Литвин. И когда сам Зеленский во многом переродился, его окружение — во многом нет”, — указала она свою оценку ситуации.

И если скандальные заявления Безуглой уже никого не удивляют, то к биографии Литвина следует присмотреться. К тому же, несмотря на высокую должность, информации о нем в открытом доступе не слишком много.

Как журналист Литвин работал на телеканале Интер, а также был корреспондентом изданий Левый берег, Лига и Гордон, пишет издание NV. СМИ, со ссылкой на информацию от бывших коллег Литвина, сообщало, что Литвин во время президентства Виктора Януковича и Петра Порошенко выступал на разных публичных площадках с достаточно неоднозначными комментариями по разным политическим ситуациям. Однако его тогдашнюю позицию не называют пророссийской или ОПЗЖ-ной.

“Литвин … был аналитиком “Подробностей недели”, а в 2013—2014 годах входил в команду владельца "Интера" Сергея Левочкина (руководитель администрации президента Януковича и, впоследствии, нардеп от ОПЗЖ), которая в те времена производила весь информационный продукт по каналу. Более того, Литвин … работал вместе с Игорем Шуваловым, российским политтехнологом, который де-факто руководил той интеровской информкомандой”, — пишет издание.

У издания также есть основания полагать, что Литвин общался с Шуваловым даже после того, как политтехнолог был выдворен из Украины из-за его антиукраинской деятельности.

Вспоминают Литвину и заявление о необходимости роспуска Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он писал, что страна вряд ли сможет отразить военную агрессию при тогдашнем состоянии ВСУ. Он отмечал, что ни одно государство на планете не вмешается в войну, которую ведет Россия, приводя примеры войн в Ливии и Грузии. Сам автор впоследствии оправдывался, называя опубликованную статью провокационной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая всем поставила диагноз.