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Главная Новости Политика Украины 2025 Безуглая цинично лжет: в ВСУ объяснили, что не так с информацией о «премиях» генералам
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Безуглая цинично лжет: в ВСУ объяснили, что не так с информацией о «премиях» генералам

Безуглая сманипулировала информацией о том, что генералы получают многомиллионные премии

сегодня, 16:01
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Ткачик Олеся

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook скриншот документа, которым устанавливается допустимый размер премий для генеральского состава ВСУ. Согласно этому документу, Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии.

Безуглая цинично лжет: в ВСУ объяснили, что не так с информацией о «премиях» генералам

Марьяна Безуглая

На информацию о премиях отреагировал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Включите мозги – это так называемый премиальный фонд в год от органов военного управления, за счет которых можно поощрять военнослужащих. Это не премии, которые дают этим должностным лицам, а денежная сумма, рассчитываемая на год, чтобы от имени этих должностных лиц награждать военных", – подчеркнул "Алекс".

При этом он добавил, что эта информация не секретная. По его словам, каждый год издается такой приказ от Минобороны, которым урегулировано количество средств, выделяемых на поощрения и размеры премий для военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая опубликовала документ, согласно которому якобы Главнокомандующий может получать до 20 миллионов гривен премии, Командующий Сухопутными войсками ВСУ – до 12 миллионов 600 тысяч гривен, Командующий Сил территориальной обороны – 3 миллиона 200 тысяч гривен. Все остальные – не более 2 миллионов 400 тысяч гривен.

Впоследствии Безуглая отреагировала на комментарии о том, что речь идет не о личных премиях, а о фондах. Она предположила, что эти средства генералы выделяют своим "любимчикам". При этом она поинтересовалась, хоть раз проводился аудит распределения этих премий.

Кстати, с начала 2024 года размер премий значительно вырос – у Главнокомандующего ВСУ – на 1 миллион, у Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – на 3 миллиона 600 тысяч гривен, у начальника Генштаба – на 200 тысяч гривен.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4751
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