Безуглая бестолково объяснила, почему не голосует за присвоение званий «Герой Украины»

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Верховной Раде происходит "странная" ситуация. По его словам, сейчас в сессионном зале народные депутаты голосуют обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении званий Героев Украины украинским защитникам.

Марьяна Безуглая

"Уже посмертно. И кто не голосует за это? Марьяна Безуглая. Ну вот так, не хочется ей или как. Потому что это неважно, правда", — отметил Гончаренко.

На это обвинение Безуглая отреагировала лично и объяснила, почему никогда не голосует за присвоение звания Герой Украины.

" Не голосую за обращение к Президенту от народных депутатов о присвоении звания Героя Украины, потому что не знаю этих людей, которых подают нардепы в своих письмах и не могу видеть, был ли там героический поступок. Сам факт гибели защитника не является автоматическим основанием для присвоения статуса!" – объяснила Безуглая.

По ее словам, потом все эти петиции попадают в Офис Президента, оттуда их снова отправляют в ВСУ — и это просто замкнутый круг и бессмысленный. Нардеп добавила, что сегодня подобных запросов было 19.

"Часто, они пытаются выглядеть пушистыми и просто автоматически оформляют просьбы к ним от близких погибшего или знакомых из бригад как запрос о присвоении Героя Украины. Чтобы красиво? Но ваш мандат – для другого", — сказала Безуглая.

При этом она добавила, что коллеги-депутаты почти не подают запросы относительно нарушений в ВСУ, создания корпусной системы, работы ТЦК и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко был единственным нардепом, не голосовавшим за продление военного положения и мобилизации.



