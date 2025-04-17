Безуглая бестолково объяснила, почему не голосует за присвоение званий «Герой Украины»

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Ткачик Олеся
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Верховной Раде происходит "странная" ситуация. По его словам, сейчас в сессионном зале народные депутаты голосуют обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении званий Героев Украины украинским защитникам.
Марьяна Безуглая
На это обвинение Безуглая отреагировала лично и объяснила, почему никогда не голосует за присвоение звания Герой Украины.
По ее словам, потом все эти петиции попадают в Офис Президента, оттуда их снова отправляют в ВСУ — и это просто замкнутый круг и бессмысленный. Нардеп добавила, что сегодня подобных запросов было 19.
При этом она добавила, что коллеги-депутаты почти не подают запросы относительно нарушений в ВСУ, создания корпусной системы, работы ТЦК и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гончаренко был единственным нардепом, не голосовавшим за продление военного положения и мобилизации.
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