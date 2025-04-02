Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны

О планах Ирины Верещук стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова написала нардепка Марьяна Безуглая, заметившая большую активность заместителя руководителя Офиса президента с военными и вообще в соцсетях.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вот это уже не шутка: Ирина Верещук нацелилась на должность министра обороны и развернула личную кампанию. У нее есть потенциальная конкурентка – Наталья Калмыкова", – написала народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Марьяна Безуглая набросилась с критикой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По ее убеждению, Сырский прекрасно проинформирован о происходящем.

"Он блокирует решение командующих, срывает и тасует подразделения, разрывает их на куски и не побуждает к взаимодействию, ставит задачу мимо всех уровней, когда командующие не знают, что он обнажил полосу обороны, приказав батальону идти на другое направление. А затем против них заводит служебное расследование", — отметила нардеп.

По ее словам, главком постоянно переставляет комбригов и комбатов. Его решения приводят к "обнажению флангов" при этом не позволяет формировать второй эшелон. Безуглая заметила, что он даже запрещал возводить фортификации на границе Донецкой области, за Бахмутом.

"При этом каждый день лжет Президенту, и пока это действует, хотя меньше. Сознательно ограничивает доступ других к Верховному, поддерживает и поощряет культуру лжи во всем войске", — объяснила Безуглая.

"Сырский — это опухоль ВСУ, которая сначала была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы и уничтожила многих перспективных людей, в том числе и физически. Сырский — рак ВСУ", — убеждена Безуглая.