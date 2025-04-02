logo

BTC/USD

85555.42

ETH/USD

1866.83

LTC/USD

83.19

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны

Ирина Верещук планирует стать новым министром обороны – нардепка

сегодня, 13:47 comments1140
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

О планах Ирины Верещук стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова написала нардепка Марьяна Безуглая, заметившая большую активность заместителя руководителя Офиса президента с военными и вообще в соцсетях.

Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вот это уже не шутка: Ирина Верещук нацелилась на должность министра обороны и развернула личную кампанию. У нее есть потенциальная конкурентка – Наталья Калмыкова", – написала народный депутат.

Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны - фото 2
Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны - фото 3
Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны - фото 4
Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны - фото 5
Безуглая анонсировала, кто готовится стать новым министром обороны - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Марьяна Безуглая набросилась с критикой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По ее убеждению, Сырский прекрасно проинформирован о происходящем.

"Он блокирует решение командующих, срывает и тасует подразделения, разрывает их на куски и не побуждает к взаимодействию, ставит задачу мимо всех уровней, когда командующие не знают, что он обнажил полосу обороны, приказав батальону идти на другое направление. А затем против них заводит служебное расследование", — отметила нардеп.

По ее словам, главком постоянно переставляет комбригов и комбатов. Его решения приводят к "обнажению флангов" при этом не позволяет формировать второй эшелон. Безуглая заметила, что он даже запрещал возводить фортификации на границе Донецкой области, за Бахмутом.

"При этом каждый день лжет Президенту, и пока это действует, хотя меньше. Сознательно ограничивает доступ других к Верховному, поддерживает и поощряет культуру лжи во всем войске", — объяснила Безуглая.

"Сырский — это опухоль ВСУ, которая сначала была условно доброкачественной, далее приобрела злокачественный характер, разъедает украинское войско с каждым днем. Опухоль уже дала многочисленные метастазы и уничтожила многих перспективных людей, в том числе и физически. Сырский — рак ВСУ", — убеждена Безуглая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости