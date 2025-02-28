Без скандала не обошлось: Трамп и Зеленский не пришли к согласию в принципиальном вопросе

Во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения.

Фото портал "Комментарии"

Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

На что Зеленский резко ответил: "Я не играю здесь в карты".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о разрушенных украинских городах и нехватке мужчин в Украине. Зеленский предложил приехать в Украину и проверить это лично.

Также президент Украины заявил, что Штаты не имеют права указывать, что делать нашему государству. Трамп ответил, что Зеленский проявляет неуважение к Америке.

Также снова встал вопрос о помощи, которую США предоставили Украине. Трамп отметил, что без Америки Украина не выдержала бы и две недели.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс, как писал портал "Комментарии", ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его оценки президента США Дональда Трампа. Венс отметил, что публичная "нецензурная лексика" будет иметь только обратный эффект.

Венса возмутили слова Зеленского, что Трамп живет в созданном Россией "пространстве дезинформации". "Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, оговаривая его в публичных СМИ, каждый знающий президента скажет вам, что это ужасный способ обращения с этой администрацией", — сказал Венс. Вэнс подчеркнул, что Зеленский получал "плохие советы" относительно того, как обращаться с новой администрацией президента США, и в последние три года ему говорили, что он не может сделать ничего плохого.







