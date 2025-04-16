Белый дом оказался в крайне неудобном положении из-за интервью Зеленского

Вчерашние заявления Дональда Трампа, по мнению политического эксперта Тараса Загороднего, указывают на его явное недовольство тем, что Украина все активнее диктует свои правила в отношениях с США. Это новое расклад сил вызывает у него невосприятие, но существенно повлиять на него Трамп пока не может. Главное – не то, что было сказано вслух, а то, что стоит за словами, а также – в каком контексте это прозвучало.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Загородний считает, что есть несколько оснований утверждать, что в последние недели стали переломными.

Во-первых, Украина публично заявила об участии китайских граждан в войне на стороне России, показав, что имеет не только собственную разведку, но и понимание глобальных угроз. Задержание китайских боевиков на украинской территории сигнал для США: Киев полностью на стороне Запада в геополитическом конфликте с Пекином. Во-вторых, окончательно стало ясно: Россия и Китай – единственная сила. Это снесло аргументацию Трампа по поводу "переманивания" Москвы на сторону США. Реальность другая – никакого разрыва между Кремлем и Пекином не будет. В-третьих, в громком интервью американскому телеканалу CBS президент Зеленский озвучил два ключевых месседжа, а именно: Москва продолжает вводить США в заблуждение, а Вашингтон, похоже, закрывает на это глаза. Кроме того, Украина готова купить американское вооружение на сумму $15 миллиардов.

По словам Загороднего, это не просто заявление – это ультимативная политическая инициатива. США уже не могут позволить себе отказать: Украина — союзник в большой войне, и любой ложный шаг будет заметен не только в Киеве, но и Токио, Сеуле, Тайбэе.

В то же время, такое соглашение открывает новые перспективы для американского военно-промышленного комплекса, который в последнее время теряет позиции на европейском рынке. Фактически именно оборонная индустрия США теперь поддерживает проукраинскую риторику, потому что речь идет о реальных деньгах, а не абстрактной "помощи".

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, который предложил включить вопросы так называемых "пяти территорий" в потенциальное мирное соглашение с Россией.