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Барига, которому позволено все: Яременко объяснил, почему пожаловался на Порошенко

Нардеп Яременко объяснил, почему пожаловался на Порошенко, который послал его на три буквы

сегодня, 09:26
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Ткачик Олеся

Народный депутат Богдан Яременко, через жалобу которого Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко от пленарных заседаний, объяснил свои действия.

Барига, которому позволено все: Яременко объяснил, почему пожаловался на Порошенко

Богдан Яременко

По его словам, в этой ситуации речь идет в первую очередь о человеке, который думает, что ему позволено все.

"Вся эта история не о политике, не об этике, а о миллиардере-барыге, который решил, что ему позволено все. Возможно он может посылать нах своего водителя, пресс-секретаря, пиарщиков, всех членов своей фракции – он им платит, так что если они согласны терпеть, – пожалуйста. Меня не может", — заявил Яременко.

Нардеп говорит, что сложившуюся ситуацию можно было разрешить "по-мужски" — подойти и просто сказать, что, мол, давай считать, что этой истории между нами не было. Впрочем, подчеркивает политик, Порошенко и его соратники стали говорить о преследовании оппозиции.

"Но миллиардер-барыга, которого до сих пор деньги и нанятая за них политическая свита спасала от всего, решил рассказать в тысячи видео-роликов о 1,5, 6, 6,5, 7,5 миллиарда помощи из своего кармана. Стоимость этой рекламы уже сравнялась со стоимостью помощи, о которой речь идет. А он не любит платить лишнее. А главное, он и его пиарщики не понимают, что когда человек, всю жизнь работавший депутатом, министром и президентом рассказывает о сэкономленных с Мариной миллиардах, то возникает вопрос — а где триллион?" – отметил нардеп.

По его словам, если помогать фронту Порошенко начинает только из-за скандалов вокруг своего хамства – он переживет быть посланным им еще несколько раз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять решение об отстранении председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода.




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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid02xGP8RnXSKwpFTPLrTSMCDomZWUFFVfLD9URLcBXGP2VyMRZbf3eWHpC5y9JSWLVMl
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