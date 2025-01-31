Барига, которому позволено все: Яременко объяснил, почему пожаловался на Порошенко

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Ткачик Олеся
Народный депутат Богдан Яременко, через жалобу которого Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко от пленарных заседаний, объяснил свои действия.
Богдан Яременко
По его словам, в этой ситуации речь идет в первую очередь о человеке, который думает, что ему позволено все.
Нардеп говорит, что сложившуюся ситуацию можно было разрешить "по-мужски" — подойти и просто сказать, что, мол, давай считать, что этой истории между нами не было. Впрочем, подчеркивает политик, Порошенко и его соратники стали говорить о преследовании оппозиции.
По его словам, если помогать фронту Порошенко начинает только из-за скандалов вокруг своего хамства – он переживет быть посланным им еще несколько раз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять решение об отстранении председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода.
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