Барига, которому позволено все: Яременко объяснил, почему пожаловался на Порошенко

Народный депутат Богдан Яременко, через жалобу которого Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко от пленарных заседаний, объяснил свои действия.

Богдан Яременко

По его словам, в этой ситуации речь идет в первую очередь о человеке, который думает, что ему позволено все.

"Вся эта история не о политике, не об этике, а о миллиардере-барыге, который решил, что ему позволено все. Возможно он может посылать нах своего водителя, пресс-секретаря, пиарщиков, всех членов своей фракции – он им платит, так что если они согласны терпеть, – пожалуйста. Меня не может", — заявил Яременко.

Нардеп говорит, что сложившуюся ситуацию можно было разрешить "по-мужски" — подойти и просто сказать, что, мол, давай считать, что этой истории между нами не было. Впрочем, подчеркивает политик, Порошенко и его соратники стали говорить о преследовании оппозиции.

"Но миллиардер-барыга, которого до сих пор деньги и нанятая за них политическая свита спасала от всего, решил рассказать в тысячи видео-роликов о 1,5, 6, 6,5, 7,5 миллиарда помощи из своего кармана. Стоимость этой рекламы уже сравнялась со стоимостью помощи, о которой речь идет. А он не любит платить лишнее. А главное, он и его пиарщики не понимают, что когда человек, всю жизнь работавший депутатом, министром и президентом рассказывает о сэкономленных с Мариной миллиардах, то возникает вопрос — а где триллион?" – отметил нардеп.

По его словам, если помогать фронту Порошенко начинает только из-за скандалов вокруг своего хамства – он переживет быть посланным им еще несколько раз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять решение об отстранении председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода.



