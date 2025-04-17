Авария на ЧАЭС: какие новые решения планируют в Раде

Народные депутаты планируют проверить, как выполняется законодательство по вопросу защиты населения от аварии на ЧАЭС, и выяснить, как используются загрязненные территории.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В Верховной Раде создадут Временную специальную комиссию, задачей которой будет подготовка вопросов усиления социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и использования территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. Соответствующее постановление №13154 было принято 16 апреля.

Основные задачи ВСК будут касаться:

1) подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также лиц, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы. Для этого проанализируют состояние соблюдения требований и выполнения соответствующих государственных программ;

2) исследования состояния соблюдения законодательства при регистрации места проживания в населенных пунктах, расположенных в зоне безусловного (обязательного) отселения и зоне гарантированного добровольного отселения. Также должны подготовить законодательные инициативы по предотвращению таких нарушений;

3) разработки мероприятий по совершенствованию механизма установления и пересмотра зон, на которые делится территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, и отнесения населенных пунктов к соответствующим зонам;

4) разработки мер по противодействию незаконному использованию радиационно опасных земель, в том числе для получения сельскохозяйственной и другой продукции.

Напомним, что в феврале 2025 года, как писал портал "Комментарии", была угроза утечки радиоактивных веществ вследствие дроновой атаки.



