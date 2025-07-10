Аваков и Найем засветились в Риме: заявят ли они снова о себе в Украине

Бывший глава МВД Арсен Аваков был замечен на конференции по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним на мероприятии "No Security — No Recovery": без победы — не будет восстановления в рамках четвертой конференции по восстановлению Украины URC2025 засветился журналист, бывший народный депутат и экс-руководитель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. Какая вероятность того, что они снова заявят о себе в Украине? Почему были замечены именно на таком мероприятии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Арсен Аваков и Мустафа Найем. Фото: из открытых источников

За счет связей и знакомств участие Авакова и Найема в конференции в Риме может быть полезно Украине

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что конференция по восстановлению Украины в Риме – это большое масштабное мероприятие.

"Это значит, что это большой коммуникационный хаб. Я не удивлена, что от Украины, кроме официальной делегации, которая, кстати, достаточно широкой, могут присутствовать украинские чиновники разных уровней и периодов. Они также могут быть полезны за счет связей, знакомств. Но для нас главное – это то, чтобы все работало в общую корзину, чтобы все эти коммуникации, связи были полезны и могли принести Украине инвестиции, договоры, партнерство. Поэтому здесь опыт Арсена Борисовича Авакова может оказаться полезным", – отметила эксперт.

Что касается политической составляющей, то Александра Решмедилова говорит, что никакой информации в разного рода информационных каналах не появлялось. Однако, по мнению политолога, появление этих политиков в Риме – это не попытка запрыгнуть в какие-то ротации, кадровые назначения на высокие должности и т.д.

"Больше мне это похоже на общую работу разных уровней по привлечению инвесторов и договоров. Тем более, я так понимаю у Авакова в Италии свои контакты на высоких уровнях, потому что активно вовлечены к этому мероприятию итальянские чиновники, как принимающая сторона. И потому уверена, что этот опыт может быть полезен", – отметила Александра Решмедилова.

Что касается Мустафы Найема, то, по мнению эксперта, у политика есть депутатский опыт и назначения на разных уровнях и разных должностях. Все это может дать ему широкую палитру связей.

"Поэтому рассматривать эту конференцию нужно исключительно как площадку по нетворкингу и привлечению всех, кто может приобщиться для того, чтобы Украина получила реальную помощь по восстановлению, присоединению большого количества международных игроков", – констатировала политолог.

Аваков и Найем будут точно влиять на политику

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко так прокомментировал ситуацию:

"Арсен Аваков точно очень влиятельный человек. И он будет точно влиять на политику. Я не думаю, что возможно их (Авакова и Найема – ред.) непосредственное участие в политике, по крайней мере, на выборных должностях, но они точно будут среди влиятельных людей и точно имеют очень широкие связи, мощный опыт, которым, конечно, будут пользоваться. Поэтому, отвечая на вопросы, ответ, как всегда, и да, и нет. Вряд ли они будут избраны публично на публичные должности, но да – они должны и будут иметь большое влияние", – отметил эксперт.

Андрей Еременко отмечает, как раз участие Авакова и Найема в данной конференции – это лишнее подтверждение того, что они влияют на многие процессы уже сейчас.

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