Арестович предсказывает "конец Зеленскому" после истории с НАБУ и последовавших за этим уличных протестов.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Личная трагедия Зеленского как персонажа в том, что он изменил своим (73%), чтобы не раздражать соросью и батальонных, на обещаниях потушить которых его и избрали люди, уставшие от власти активистов и революционных "балтийских матросов". Предал – и все равно не понравился", — написал бывший советник Банковой.

И теперь "первую трещину в фундамент его картонной диктатуры вонзили как раз соросня, "профессиональные украинцы" и батальонные".

По его словам, "власть есть у детей с картонками, и он ничего не может с ними поделать". По мнению Арестовича, теперь "зеленскому концу".

"Он откатился сейчас (вернув полномочия НАБУ – Ред.), но следующей трещиной станут обвинения не за коррупцию, диктатуру и ликвидацию права в стране лично гарантом Конституции (которые прекрасная соросня отрицала три года войны), а за провалы и поражения в войне, особенно когда на фронте треснет. И вот тогда под паяцем упадет третий камень – попытка сыграть генеральчика вечной войны. Это и будет конец. Дать неизвестные, но сценарий очевиден", – написал бывший советник Офиса президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация в Украине все ухудшается, а президент Украины Владимир Зеленский перестал устраивать Запад. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, у Зеленского нет плана решения задачи Запада – достижение мира с Россией. А мир с Россией – это четыре области и Крым. По его словам, проблема в Украине будет глубокой, что, вероятно, обернется внутренним расколом.

"Украина не живет в едином будущем. В Одессе, Львове, Ужгороде и Харькове – разное видение будущего. Когда центральный сигнал государства поддерживает маргинальные идеи кучки активистов – это одно. В Украине нет единства, а значит, ситуация с внутренним расколом и региональным сепаратизмом практически неизбежна", — отметил бывший советник.

