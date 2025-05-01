Арестович оказался в "черном списке": какое решение подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал сразу три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных санкций. Документы были обнародованы на сайте главы государства и вступили в силу с момента публикации.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Согласно указам №267, №268 и №269 под новые санкции попали 76 физических и 81 юридическое лицо. Большинство в список попали из-за действий, угрожающих национальной безопасности Украины, способствуют российской агрессии или связаны с кремлевской политической и финансовой средой.

Среди попавших под новые ограничения оказался политический обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, длительное время находящийся за пределами Украины. Против него введены бессрочные санкции с 21 пункта, в том числе они включают: блокировку активов; запрет на выведение капитала; лишение государственных наград и другое.

С момента своего увольнения из Офиса президента Арестович неоднократно делал противоречивые заявления по поводу политики государства, войны и будущего Украины, которые вызвали критику как в обществе, так и среди государственных чиновников.

Кроме Арестовича под санкции также попали: Мирослав Олешко – блоггер; Алексей Азаров – сын экс-премьера Николая Азарова; Константин Бондаренко – политолог, которого критиковали в распространении пророссийских нарративов; Алексей Лихачев – глава российской корпорации "Росатом".

Под санкции попали и ведущие российские корпорации, по данным украинских спецслужб, причастные к поддержке военной машины РФ. В частности, в списке Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Новатек и Арктик СПГ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович заявил о "бегстве Зеленского" из Украины.

Также "Комментарии" писали, что Арестович дал неудачный прогноз на войну в Украине.