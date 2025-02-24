Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента и популярный политический и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что план президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы "Сделать Украину большой", однако этому якобы противится президент Владимир Зеленский.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович в Telegram опубликовал сообщение в котором изложил свои мысли по поводу "правил и контуров нового мира". По его словам, все, что он написал "уже решено", и вскоре якобы будет объявлено. Блогер прогнозирует, что основными восстановителями Украины станут США, Россия и Китай.
По его мнению, этот фонд в конечном счете достигнет отметки в 1 трлн долларов, в том числе еще одним вкладом США в 350 млрд долларов под залог инвестиций в добычу минералов, а также еще 200 млрд долларов Китай, королевские династии Персидского залива и другие желающие.
В итоге Арестович критикует Зеленского, который, по его словам, не соглашается создать фонд на условиях Трампа и якобы "обманывает" украинский народ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, что не так с соглашением о полезных ископаемых, которое предлагает Трамп.
Также "Комментарии" писали о заявлении Арестовича, который сказал, что Украина проиграла войну, а причиной назвал тупость и гордость украинцев.
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