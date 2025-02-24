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Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ

Арестович рассказал, как Трамп даст Украине разбогатеть и почему этому "мешает" Зеленский.

24 февраля 2025, 09:05
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Slava Kot

Бывший советник Офиса президента и популярный политический и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что план президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы "Сделать Украину большой", однако этому якобы противится президент Владимир Зеленский.

Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в Telegram опубликовал сообщение в котором изложил свои мысли по поводу "правил и контуров нового мира". По его словам, все, что он написал "уже решено", и вскоре якобы будет объявлено. Блогер прогнозирует, что основными восстановителями Украины станут США, Россия и Китай.

"Будет сформирован Фонд восстановления Украины, акционерами которого станут США, РФ и КНР. Предполагаемое долевое участие сторон: США — 40%, РФ — 40%, КНР — 20%. В дальнейшем этот Фонд получит 350 млрд от РФ (замороженные активы), а США считают, что 350 они уже дали (именно эту цифру назвал Трамп)", — пишет Арестович.

По его мнению, этот фонд в конечном счете достигнет отметки в 1 трлн долларов, в том числе еще одним вкладом США в 350 млрд долларов под залог инвестиций в добычу минералов, а также еще 200 млрд долларов Китай, королевские династии Персидского залива и другие желающие.

"Трамп хочет дать нам разбогатеть. По своему психотипу, он человек, который хочет, чтобы все, чего он касается, превращалось в золото. Это его успех. Так лозунг "Сделаем Америку снова большой", превращается в лозунг "Сделаем Украину большой"", — утверждает Арестович и добавляет, что "триллион инвестиций – лучшая гарантия от новой агрессии, никто не полезет на американские и китайские общие проекты".

В итоге Арестович критикует Зеленского, который, по его словам, не соглашается создать фонд на условиях Трампа и якобы "обманывает" украинский народ.

"Ему объяснили, что по совокупности ему там нет места и тем более не удастся вырезать очередную схему. Он показывает вам край документа — и рисует на нем страшных чертиков, чтобы пугать. И вашей вины в этом, конечно, нет. Просто он вас обманывает, а вы, испугавшись, выбираете, обмануться, опираясь Новой весне народов", — заключает Арестович подчеркивая, что до нового мира для Украины ждать "совсем недолго".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, что не так с соглашением о полезных ископаемых, которое предлагает Трамп.

Также "Комментарии" писали о заявлении Арестовича, который сказал, что Украина проиграла войну, а причиной назвал тупость и гордость украинцев.



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/6960
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