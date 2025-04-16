Арахамия назвал народных депутатов "космонавтами": какое решение вызвало реакцию политика

Глава фракций "Слуга народа" Давид Арахамия иронически высказался в отношении народных депутатов, не поддерживающих продолжение военного положения. По его словам, это "некоторые космонавты из Верховной Рады".

Давид Арахамия. Фото из открытых источнико

Давид Арахамия критикует народных избранников по поводу отказа продолжать военное положение.

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продолжения военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян", — заявил Арахамия.

Лидер фракции "Слуга народа" саркастически указал на "усталость от войны" у некоторых народных депутатов, которая могла произойти после поездки за пределы Украины.

"Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита. "Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", — добавил народный депутат.

Одним из депутатов, который объявил решение, что не будет поддерживать утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, оказался Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности". Свое решение народный избранник объясняет тем, что нет четких сроков службы в армии.

"Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов – менее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве", – заявил Гончаренко.

Другой причиной нардеп назвал ТЦК, осуществляющие "бусификацию". По его словам, следует организовать "адекватный рекрутинг".

Несмотря на это, 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продолжение мобилизации под угрозой.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде анонсировали, к какому числу собираются продолжить военное положение и мобилизацию.