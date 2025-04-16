Арахамия назвал народных депутатов "космонавтами": какое решение вызвало реакцию политика

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Slava Kot
Глава фракций "Слуга народа" Давид Арахамия иронически высказался в отношении народных депутатов, не поддерживающих продолжение военного положения. По его словам, это "некоторые космонавты из Верховной Рады".
Давид Арахамия. Фото из открытых источнико
Давид Арахамия критикует народных избранников по поводу отказа продолжать военное положение.
Лидер фракции "Слуга народа" саркастически указал на "усталость от войны" у некоторых народных депутатов, которая могла произойти после поездки за пределы Украины.
Одним из депутатов, который объявил решение, что не будет поддерживать утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, оказался Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности". Свое решение народный избранник объясняет тем, что нет четких сроков службы в армии.
Другой причиной нардеп назвал ТЦК, осуществляющие "бусификацию". По его словам, следует организовать "адекватный рекрутинг".
Несмотря на это, 16 апреля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продолжение мобилизации под угрозой.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде анонсировали, к какому числу собираются продолжить военное положение и мобилизацию.
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