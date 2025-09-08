Названо "совершенно идиотское решение" власти: какая угроза нависла над Украиной

Рубрики
Участник войны на востоке Украины и общественный деятель Евгений Дикий назвал разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет "совершенно идиотским решением". По его словам, оно принималось с перспективы возможной заморозки конфликта, однако ситуация на фронте не изменится в ближайшее время, а Украина таким образом будет терять мобилизационный ресурс.
Евгений Дикий критикует выезд для мужчин за границу. Фото из открытых источников
Евгений Дикий в интервью порталу "Комментарии" отреагировал на изменения, позволяющие выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Военнослужащий считает, что такой шаг "на грани измены", а мотивация его принять у депутатов была с мнением о предстоящих выборах.
Участник войны на востоке Украины отмечает, что заявления представителей РФ свидетельствуют о том, что Кремль не планирует заканчивать войну. Как следствие Дикий считает, что выезд молодых мужчин за границу снизит мобилизационный ресурс.
Также Дикий прокомментировал законопроект о разрешении на выезд мужчин 18-60 лет, который внес в Раду народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, Гончаренко "давно потерял все берега в поисках голосов". Дикий настаивает, что нардеп "хочет собрать электорат бывшей ОПЗЖ".
Бывший военнослужащий считает, что нельзя разрешить выезд мужчинам за границу во время военного положения, ведь россияне штурмуют Покровск и наступают по другим направлениям.
Напомним, что 28 августа вступил в силу документ, разрешающий выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет во время действия военного положения и общей мобилизации.
