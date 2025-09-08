Названо "совершенно идиотское решение" власти: какая угроза нависла над Украиной

Участник войны на востоке Украины и общественный деятель Евгений Дикий назвал разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет "совершенно идиотским решением". По его словам, оно принималось с перспективы возможной заморозки конфликта, однако ситуация на фронте не изменится в ближайшее время, а Украина таким образом будет терять мобилизационный ресурс.

Евгений Дикий критикует выезд для мужчин за границу. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью порталу "Комментарии" отреагировал на изменения, позволяющие выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Военнослужащий считает, что такой шаг "на грани измены", а мотивация его принять у депутатов была с мнением о предстоящих выборах.

"Они массово сваливают из страны. И это абсолютно идиотское решение, я мягче даже не собираюсь его называть. Это решение глубоко ошибочное. Судя по всему, когда его принимали, уже приняли как данность, что у нас здесь скоро произойдет заморозка конфликта, и поэтому не надо думать над тем, как нам надо думать, как нам победить в каком-нибудь вопросе. проголосует на выборах, которые будут, условно, через полгода", — сказал Дикий.

Участник войны на востоке Украины отмечает, что заявления представителей РФ свидетельствуют о том, что Кремль не планирует заканчивать войну. Как следствие Дикий считает, что выезд молодых мужчин за границу снизит мобилизационный ресурс.

"Смотря на действия и заявления Кремля, я думаю, что никакая заморозка конфликта пока не сработает. Я почему-то не вижу перспективы выборов через полгода, а скорее вижу перспективу войны еще год, два, три. И учитывая такую перспективу решения отпустить мобилизационный резерв — решение идиотское, на грани измены", – утверждает Дикий.

Также Дикий прокомментировал законопроект о разрешении на выезд мужчин 18-60 лет, который внес в Раду народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, Гончаренко "давно потерял все берега в поисках голосов". Дикий настаивает, что нардеп "хочет собрать электорат бывшей ОПЗЖ".

Бывший военнослужащий считает, что нельзя разрешить выезд мужчинам за границу во время военного положения, ведь россияне штурмуют Покровск и наступают по другим направлениям.

Напомним, что 28 августа вступил в силу документ, разрешающий выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет во время действия военного положения и общей мобилизации.

Полное интервью Евгения Дикого читайте на портале "Комментарии".

