Журналисты узнали сколько нардепов и почему не поддерживают запрет УПЦ

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Ткачик Олеся
Как пишут "Подробности", продолжаются активные дискуссии по законопроекту №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который неофициально называют "законопроектом о запрете УПЦ".
УПЦ
Издание отмечает, что часть экспертной среды уже выразила свои опасения, что принятие этого законопроекта может поставить точку на пути вступления Украины в ЕС, ведь на Западе такой законопроект может быть расценен как давление на свободу вероисповедания и притеснения конкретной конфессии.
В материале говорится, что выходом из этой ситуации может быть практика цивилизованных европейских стран. В частности, как указывают журналисты, можно направить этот законопроект на экспертизу Венецианской комиссии, которая уполномочена предоставлять выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.
Журналисты отмечают, что официальное название Венецианской комиссии – Европейская комиссия за демократию через право. Это, по их мнению, очень точное название, ведь путь к демократии должен происходить только через соблюдение закона, а не через уличную люстрацию или капризы отдельных политиков.
В противном случае, указано в материале", Украина рискует оказаться в очередных дрязгах и ненужных дискуссиях, которые выгодны только врагам Украины и никак не способствуют консолидации общества и европейской интеграции нашего государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто выступает против запрета УПЦ.
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