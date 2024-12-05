В украинском и западном информационном поле все чаще стали звучать мнения о проведении мирных переговоров и прекращении горячей фазы войны. Однако дальше, версии разных изданий расходятся. Издание El Mundo, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Киева, сообщает, что Зеленского ждет ссылка, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, Запад якобы готовится отправить украинского президента Владимира Зеленского в Лондон после того, как в российско-украинской войне добьются мирного урегулирования.

Журналисты утверждают, что среди дипломатов украинской столицы ходят слухи, что Зеленского отправят в Лондон и называют это золотой ссылкой.

Тем временем в Украине проведут президентские выборы, которые откладывали из-за войны. Как пишет El Mundo, все это сопровождалось бы "скорым" вступлением Украины в ЕС, восстановлением и развертыванием миротворцев из Великобритании и Франции.

Они будут якобы располагаться на линии столкновения после того, как в российско-украинской войне достигнут перемирие и прекращение огня.

Издание также ссылается на план спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога по Украине, который описывали в СМИ.

В частности, он будет предлагать прекращение огня между Россией и Украиной по текущей линии боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые представители администрации президента США Джо Байдена считают, что Украина должна снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Сопротивление такому решению вызывает у них "разочарование".

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