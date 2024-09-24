План победы, который президент Владимир Зеленский повез представить главе США Джо Байдену, содержит требование членства Украины в НАТО, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Владимир Зеленский

По его словам, такая идея верна, поскольку только членство в НАТО является гарантией безопасности Украины после войны.

„Но! Выдвигать такое требование к Президенту США за 5 недель до выборов? Серьезно? Кто верит, что Байден за последние 36 дней своего президентства успеет организовать для Зеленского решения всех 32 стран НАТО? Разве так решаются такие геополитические решения? – спрашивает Луценко.

Кроме того, он назвал ужасным заявление Зеленского перед поездкой в США о том, что отказ Байдена поддержать план победы Украины будет свидетельствовать о том, что он не хочет окончания войны, которая продлится еще очень долго и приведет к большому количеству жертв.

Луценко ссылаясь на американских экспертов, отмечает, что Зеленский якобы не понимает Байдена, который ожидает признательности, а не списка требований.

"Похоже, максималистский План Победы написан только для того, чтобы не получить заведомо невозможную поддержку, обвинить союзников в измене и перейти к переговорам с РФ", — заявил Луценко.

На самом деле, "Комментарии" рассказывали , что западные СМИ, ознакомившиеся с планом победы, называют его более реалистичным и взвешенным. В частности, в нем уже нет требования о членстве Украины в НАТО, однако речь идет о гарантиях безопасности по примеру 5 статьи. План также предусматривает предоставление более современного вооружения для обеспечения постоянного сдерживания российского продвижения и достаточно солидных сумм западного финансирования для восстановления разрушенной инфраструктуры и оздоровления поврежденной экономики Украины.



