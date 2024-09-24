Зеленского обвинили в том, что он написал нереалистичный план победы: зачем ему это

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Ткачик Олеся
План победы, который президент Владимир Зеленский повез представить главе США Джо Байдену, содержит требование членства Украины в НАТО, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
Владимир Зеленский
По его словам, такая идея верна, поскольку только членство в НАТО является гарантией безопасности Украины после войны.
Кроме того, он назвал ужасным заявление Зеленского перед поездкой в США о том, что отказ Байдена поддержать план победы Украины будет свидетельствовать о том, что он не хочет окончания войны, которая продлится еще очень долго и приведет к большому количеству жертв.
Луценко ссылаясь на американских экспертов, отмечает, что Зеленский якобы не понимает Байдена, который ожидает признательности, а не списка требований.
На самом деле, "Комментарии" рассказывали , что западные СМИ, ознакомившиеся с планом победы, называют его более реалистичным и взвешенным. В частности, в нем уже нет требования о членстве Украины в НАТО, однако речь идет о гарантиях безопасности по примеру 5 статьи. План также предусматривает предоставление более современного вооружения для обеспечения постоянного сдерживания российского продвижения и достаточно солидных сумм западного финансирования для восстановления разрушенной инфраструктуры и оздоровления поврежденной экономики Украины.
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