Зеленский знает, почему Макрон так резко изменил позицию относительно Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении". Как передает портал "Комментарии", свое мнение на этот счет Владимир Зеленский высказал в интервью "Le Monde".

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В частности, отметил Зеленский, президент Франции вероятно, "понял, что Путин обманул его лично".

"Путин дал слово определенным лидерам, что широкомасштабного вторжения не будет, буквально за несколько дней до этого. Поэтому Макрон больше не доверяет Путину. Действительно, это заняло определенное время, но результат есть", — высказался Владимир Зеленский.

Кроме того, лидер украинцев отметил, сам Эммануэль Макрон назвал ему еще одну причину для такого изменения позиции.

"Вчера во время нашего разговора я поблагодарил его за то, что он уделяет столько времени Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это для Франции". Он прекрасно понимает, что, защищая Украину, он защищает Европу — и Францию. Я думаю, что это то, что он понял", — подчеркнул президент Украины.

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