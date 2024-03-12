Зеленский знает, почему Макрон так резко изменил позицию относительно Путина

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении". Как передает портал "Комментарии", свое мнение на этот счет Владимир Зеленский высказал в интервью "Le Monde".
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
В частности, отметил Зеленский, президент Франции вероятно, "понял, что Путин обманул его лично".
Кроме того, лидер украинцев отметил, сам Эммануэль Макрон назвал ему еще одну причину для такого изменения позиции.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинским воинам удалось остановить продвижение российских оккупантов. Ситуация на фронте стала намного лучше. Об этом в интервью BFM TV заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – к чему готовится Владимир Путин сразу после выборов: почему резко активизировалась Франция. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
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