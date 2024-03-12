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Зеленский знает, почему Макрон так резко изменил позицию относительно Путина

Владимир Зеленский заявил, что Эммануэль Макрон больше не доверяет Путину

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть ряд причин того, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении". Как передает портал "Комментарии", свое мнение на этот счет Владимир Зеленский высказал в интервью "Le Monde".

Зеленский знает, почему Макрон так резко изменил позицию относительно Путина

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В частности, отметил Зеленский, президент Франции вероятно, "понял, что Путин обманул его лично".

"Путин дал слово определенным лидерам, что широкомасштабного вторжения не будет, буквально за несколько дней до этого. Поэтому Макрон больше не доверяет Путину. Действительно, это заняло определенное время, но результат есть", — высказался Владимир Зеленский.

Кроме того, лидер украинцев отметил, сам Эммануэль Макрон назвал ему еще одну причину для такого изменения позиции.

"Вчера во время нашего разговора я поблагодарил его за то, что он уделяет столько времени Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это для Франции". Он прекрасно понимает, что, защищая Украину, он защищает Европу — и Францию. Я думаю, что это то, что он понял", — подчеркнул президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским воинам удалось остановить продвижение российских оккупантов. Ситуация на фронте стала намного лучше. Об этом в интервью BFM TV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – к чему готовится Владимир Путин сразу после выборов: почему резко активизировалась Франция. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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