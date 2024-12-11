Зеленский жестко ответил, пойдет ли Украина на территориальные уступки перед Россией ради мира

Украина категорически исключает возможность юридического признания временно оккупированных территорий как российских. Президент Владимир Зеленский отметил это в интервью CBN.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Если бы у нас было достаточно сил, техники, того, о чем мы обращались к партнерам, то мы могли бы быстрее продвигаться на фронте. Если таких ресурсов будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатично. И это правильно", — отметил глава государства.

Однако Зеленский подчеркнул, что юридическое признание оккупированных территорий российскими недопустимо для Украины.

"Там жили многие люди. Они потеряли свои дома, кто-то пожертвовал жизнью, многие находятся в плену, десятки тысяч детей были незаконно депортированы. Россия разрушила столько всего. Как мы можем признать нашу землю на русской? Это означало бы простить все это", — заявил президент.

Он также добавил, что такое признание равнялось бы уступкам агрессору, которая могла бы успокоить мир и фактически легализовать действия России.

"Юридически это невозможно. Но дипломатия должна работать на достижение наших целей. Главными целями являются постоянный и безопасный мир, а также скорейший его приход для Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сказал, на что готов обменять оккупированные территории . Украина усматривает гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны.

В интервью он прокомментировал вариант, если Киев отдаст оккупированные земли России в обмен на вступление Украины в НАТО. По словам Зеленского, НАТО должно "немедленно" охватить ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, Украине "очень нужно".

