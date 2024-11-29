logo

BTC/USD

97319.40

ETH/USD

3584.91

LTC/USD

101.98

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Зеленский заявил, на что готов обменять оккупированные территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, на что готов обменять оккупированные территории

Зеленский согласится, если членом НАТО будет часть Украины

сегодня, 21:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина усматривает гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский заявил, на что готов обменять оккупированные территории

Фото портал "Комментарии"

В интервью он прокомментировал вариант, если Киев отдаст оккупированные земли России в обмен на вступление Украины в НАТО.

“Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно “взять под зонтик НАТО” ту территорию Украины, которую мы под своим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина может вернуть по дипломатическому пути”, — отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, в приглашении должны быть указаны международно признанные границы Украины. По мнению гаранта, прекращение огня также необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить больше украинских территорий.

По словам Зеленского, НАТО должно "немедленно" охватить ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, Украине "очень нужно", иначе он вернется.

"В этом интервью Зеленский впервые намекнул на соглашение о прекращении огня, которое будет включать контроль России над украинской территорией", — говорится в релизе к полному интервью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Зеленского раскритиковали в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-war-putin-latest-live-sky-news-12541713?postid=8698927#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости