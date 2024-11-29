Зеленский заявил, на что готов обменять оккупированные территории

Украина усматривает гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны, сообщает портал "Комментарии".

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В интервью он прокомментировал вариант, если Киев отдаст оккупированные земли России в обмен на вступление Украины в НАТО.

“Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно “взять под зонтик НАТО” ту территорию Украины, которую мы под своим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина может вернуть по дипломатическому пути”, — отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, в приглашении должны быть указаны международно признанные границы Украины. По мнению гаранта, прекращение огня также необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить больше украинских территорий.

По словам Зеленского, НАТО должно "немедленно" охватить ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, что, по его словам, Украине "очень нужно", иначе он вернется.

"В этом интервью Зеленский впервые намекнул на соглашение о прекращении огня, которое будет включать контроль России над украинской территорией", — говорится в релизе к полному интервью.

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