Зеленский встревожил планами РФ на ближайшее время: к чему призывает всех украинцев

Российские войска не перестают обстреливать украинские города. Сейчас можно говорить скорее о точечных, однако ощутимых ударах. Под вражескими КАБами, дронами и ракетами постоянно оказываются прифронтовые населенные пункты, а также областные центры Харьков, Сумы, Днепр, Одесса и т.д. Массированного поражения энергетических объектов в последнее время не было, однако к ним нужно готовиться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио", сообщает портал "Комментарии".

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Он отметил, что РФ будет продолжать комбинированные удары по энергетике Украины, поэтому гражданам следует готовиться к блэкаутам. “Каждый день мы понимаем, что они могут сделать. Они будут и дальше продолжать комбинированные удары, накапливать свои силы и производство. Зачем все? Безусловно, блэкауты – конечно, недовольство людей, недовольство общества”, – отметил президент.

При этом Зеленский оценивает положение Украины как "очень неплохое". “Различные виды защиты электросети должны быть. Мы готовы, например, на сегодняшний день, не буду говорить в количестве, но о количестве договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО мы сейчас находимся в очень неплохом положении”, – подчеркнул президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине вероятно повышение стоимости коммунальных услуг уже в 2025 году. Такие прогнозы высказывали эксперты. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал о рыночной стоимости газа и электроэнергии и спрогнозировал, когда возможно подорожание компуслуг. О реалиях рынка читайте по ссылке.