Зеленский в Раде заявил, что Путин сошел с ума и объяснил, чего он хочет

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и раскрыл ключевые пункты плана победы.

Владимир Зеленский

Глава Украины подчеркнул, что Россия не ищет завершения войны и установления честного мира.

"Путин сошел с ума и хочет только войны. Сам лично он не изменится. Он слишком из прошлого. Слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным", — сказал Зеленский.

При этом президент добавил, что Украина вместе с партнерами должна изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет кремлевский диктатор Владимир Путин. То есть, добавил Зеленский, обстоятельства должны быть изменены таким образом, чтобы Россия была принуждена к миру.

Президент рассказал, что Россия вместе с бомбами бросает ультиматумы Украине. При этом он добавил, что ни один из них для Украины не будет иметь никакого смысла.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна победить, хотя в реальности этого все же добиться непросто.

По его словам, Украина стремится завершить войну надежным и честным миром, а для этого следует усилить позиции страны и Вооруженных сил. При этом Зеленский добавил, что план победы можно реализовать и его выполнение будет зависеть от партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский представил в ВР план победы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, президент сказал, что план победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, и там будет может быть положена точка в войне. При этом Зеленский убежден, что если план будет поддержан, то можно будет завершить войну не позже следующего года.

При этом президент добавил, если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию. Цель плана победы, добавил Зеленский, отвоевать право на жизнь, завершить войну надежным и честным миром.



