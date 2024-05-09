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Зеленский уволил Залужного с военной службы: куда назначили генерала

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил его на новую должность.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. После этого Зеленский издал новый указ, которым назначил Залужного на новую должность - посла в Великобритании.

Зеленский уволил Залужного с военной службы: куда назначили генерала

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы. Документ от 8 апреля №309/2024 обнародовал Офис главы государства.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в указе.

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Указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы

Впоследствии был обнародован новый указ №316/2024 от 9 мая, согласно которому президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в указе.

Зеленский уволил Залужного с военной службы: куда назначили генерала - фото 3

Указ о назначении Валерия Залужного послом Украины в Великобритании

Напомним, что 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В марте появилась информация, что Залужный станет послом в Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о новой работе Валерия Залужного.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядит Валерий Залужный после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ.



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