Зеленский теряет популярность: какое решение президента критикуют на Западе

На программу "Зимняя поддержка", согласно которой украинцы могут получить 1000 грн, обратили внимание и на Западе. После почти трех лет изнурительной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со сложной балансировкой: получить больше финансовых ресурсов, чтобы поддерживать борьбу, не перегружая население, уже переживающее экономические потери от конфликта. Об этом пишет The New York Times, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Украинское правительство заявило, что каждый украинец будет иметь право получить единовременную выплату в размере 1000 украинских гривен. “Около 24 долларов – скромная сумма по сравнению со средней месячной зарплатой в Украине, которая составляет примерно 500 долларов. Но правительство рекламировало этот шаг, как способ продемонстрировать поддержку своим гражданам”, — пишет издание.

Издание, опираясь на слова аналитиков, отмечает, что программа является продуманной попыткой Зеленского поддержать свою популярность среди устающего от войны населения.

“Эта усталость усилилась мобилизацией в этом году, которая выявила разногласия в обществе и коррупционные скандалы, которые подорвали имидж правительства. Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, частным аналитическим центром, показал, что хотя доверие к господину Зеленскому оставалось относительно высоким – 59 процентов, оно, однако, упало с 77 процентов год назад”, — пишет The New York Times.

Издание приводит мнения украинских экспертов, которые убеждены, что Зеленский имел цель обратиться прежде всего к пенсионерам, 10-миллионному электорату в Украине, который часто тяжело сводит концы с концами.

Экономисты критиковали программу грантов как неэффективный экономический инструмент, утверждая, что небольшие индивидуальные выплаты будут мало влиять на стимулирование экономики, а общую сумму лучше выделить на армию.

“Программа имела существенное социальное влияние, она должна была быть направлена ​​на украинцев, которые находятся в финансовых трудностях, например, переселенцев, пенсионеров и ветеранов. Петиция, повторяющая подобные жалобы, набрала более 25 000 подписей, превысив законный порог, требующий ответа от украинского президента… Господин Зеленский, видимо, уже думает о своей судьбе на послевоенных выборах...", — говорится в сообщении издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что " тысячу от Зеленского " получить наличными нельзя.



