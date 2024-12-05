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Зеленский теряет популярность: какое решение президента критикуют на Западе

Выплату "тысячи от Зеленского" называют продуманной попыткой Зеленского поддержать свою популярность

5 декабря 2024, 18:33 comments1252
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Кречмаровская Наталия

На программу "Зимняя поддержка", согласно которой украинцы могут получить 1000 грн, обратили внимание и на Западе. После почти трех лет изнурительной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со сложной балансировкой: получить больше финансовых ресурсов, чтобы поддерживать борьбу, не перегружая население, уже переживающее экономические потери от конфликта. Об этом пишет The New York Times, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский теряет популярность: какое решение президента критикуют на Западе

Фото портал "Комментарии"

Украинское правительство заявило, что каждый украинец будет иметь право получить единовременную выплату в размере 1000 украинских гривен. “Около 24 долларов – скромная сумма по сравнению со средней месячной зарплатой в Украине, которая составляет примерно 500 долларов. Но правительство рекламировало этот шаг, как способ продемонстрировать поддержку своим гражданам”, — пишет издание.

Издание, опираясь на слова аналитиков, отмечает, что программа является продуманной попыткой Зеленского поддержать свою популярность среди устающего от войны населения.

“Эта усталость усилилась мобилизацией в этом году, которая выявила разногласия в обществе и коррупционные скандалы, которые подорвали имидж правительства. Недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, частным аналитическим центром, показал, что хотя доверие к господину Зеленскому оставалось относительно высоким – 59 процентов, оно, однако, упало с 77 процентов год назад”, — пишет The New York Times.

Издание приводит мнения украинских экспертов, которые убеждены, что Зеленский имел цель обратиться прежде всего к пенсионерам, 10-миллионному электорату в Украине, который часто тяжело сводит концы с концами.

Экономисты критиковали программу грантов как неэффективный экономический инструмент, утверждая, что небольшие индивидуальные выплаты будут мало влиять на стимулирование экономики, а общую сумму лучше выделить на армию.

“Программа имела существенное социальное влияние, она должна была быть направлена ​​на украинцев, которые находятся в финансовых трудностях, например, переселенцев, пенсионеров и ветеранов. Петиция, повторяющая подобные жалобы, набрала более 25 000 подписей, превысив законный порог, требующий ответа от украинского президента… Господин Зеленский, видимо, уже думает о своей судьбе на послевоенных выборах...", — говорится в сообщении издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что " тысячу от Зеленского " получить наличными нельзя.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/12/04/world/europe/ukraine-war-grants-zelensky.html?unlocked_article_code=1.e04.Dv7w.Sent8yhPCwVA&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c-cb
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