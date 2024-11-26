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Зеленский теряет доверие украинцев: кто опережает президента

Рейтинг доверия Зеленского падает: кому больше всего доверяют украинцы

сегодня, 15:50
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Кречмаровская Наталия

Украинцы изменили свои взгляды на доверие должностным лицам. В тройке лидеров симпатий украинцев Буданов, Залужный и Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Зеркало недели".

Зеленский теряет доверие украинцев: кто опережает президента

Фото портал "Комментарии"

По данным социологического исследования Центра "Социальный мониторинг", украинцы больше доверяют бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, а сейчас послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, а также начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Валерию Залужному доверяют 72% опрошенных против 22%, которые ему не доверяют, а уровень доверия Буданову достигает 55% против 32% недоверия.

В то же время у президента Владимира Зеленского, который оказался на третьем месте рейтинга, есть 44% доверия против 52% недоверия.

Нынешнему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 33% граждан против 53%, которые ему не доверяют.

Уровень доверия к главе правительства Денису Шмыгалю составляет 21% против недоверия от 63% опрошенных. Министру обороны Рустему Умерову доверяют 19%, а не доверяют 54%.


Зеленский теряет доверие украинцев: кто опережает президента - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на прошлой неделе между президентом Украины Владимиром Зеленским и народными депутатами возник скандал. Зеленский разозлился из-за отмены пленарного заседания. Напомним, что депутатов предупредили о вероятном вражеском ударе по правительственному кварталу. Он подчеркнул, что правила безопасности одни для всех — если нет воздушной тревоги, то работаем, а при объявлении угрозы спускаемся в укрытие. Ответившие депутаты на обвинения президента Украины можно узнать подробнее по ссылке.




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Источник: https://zn.ua/ukr/POLITICS/zaluzhnomu-ta-budanovu-dovirjajut-znachno-bilshe-nizh-zelenskomu-doslidzhennja.html
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