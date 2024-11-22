Зеленский разозлился на посольства и всем напомнил правила, действующие в войне

В Верховной Раде сегодня не состоялось заседание из-за угрозы обстрела правительственного квартала. Накануне посольства некоторых западных стран "устроили выходной" из-за вероятного российского удара. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике такие решения и рассказал, ради чего должны все работать. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает портал "Комментарии".

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Глава государства подчеркнул, что в Украине продолжается 1003-й день войны и все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Он напомнил, если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать, беречь себя и уходить в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

“Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне иначе не бывает”, — подчеркнул он.

Он отметил, что украинцы должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и дальше запугивать нас. "Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию и чтобы там чувствовали, что такое война”, — подчеркнул Президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда на фоне закрытия посольств начала распространять ложную информацию. Подробнее об этом читайте здесь.



