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Кравцев Сергей
Глава украинского государства считает, что ближайшие месяцы станут решающими в войне с Россией. Поскольку у Украины не так уж и много времени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал во время церемонии награждения Американской академии достижений – The Golden Plate Award.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер подчеркнул, что у украинцев действительно не так много времени. Поэтому следующие несколько месяцев будут решающими.
Президент считает, что в этой войне России против Украины время очень многое значит, следовательно, совсем скоро должно стать известно, каким будет результат противостояния.
Владимир Зеленский призвал к быстрым действиям, подчеркнув необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производятся составные части артиллерийских и минометных снарядов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Президента.
Также издание "Комментарии" сообщало – план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Times.
Ранее "Комментарии" писали – план победы Зеленского: верят ли украинцы в его реальность.
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