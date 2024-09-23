Глава украинского государства считает, что ближайшие месяцы станут решающими в войне с Россией. Поскольку у Украины не так уж и много времени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал во время церемонии награждения Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер подчеркнул, что у украинцев действительно не так много времени. Поэтому следующие несколько месяцев будут решающими.

Президент считает, что в этой войне России против Украины время очень многое значит, следовательно, совсем скоро должно стать известно, каким будет результат противостояния.

Владимир Зеленский призвал к быстрым действиям, подчеркнув необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.

"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производятся составные части артиллерийских и минометных снарядов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Президента.

Также издание "Комментарии" сообщало – план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Times.

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