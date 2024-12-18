Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом: с чем он не согласен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже, пишет "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими.

По словам Зеленского, Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

Президент отметил, пока что Дональд Трамп еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, Киев сможет говорить с ним на одном языке, с одинаковым уровнем информации.

По мнению Владимира Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", – подытожил глава государства.

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