Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом: с чем он не согласен

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже, пишет "Укринформ".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Он подчеркнул, опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими.
По словам Зеленского, Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.
Президент отметил, пока что Дональд Трамп еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, Киев сможет говорить с ним на одном языке, с одинаковым уровнем информации.
По мнению Владимира Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.
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