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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: что пообещал республиканец

Украинский лидер сказал, что не понимает некоторых заявлений Трампа, потому что не знает, что тот имел в виду

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в интервью телеканалу "CNN" президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом двухмесячной давности. 

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: что пообещал республиканец

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, тогда Дональд Трамп был очень благосклонным и понимал, как трудно выжить во время войны.

Зеленский также сообщил, что прежде всего поделится мирным планом с президентом США Джо Байденом. 

По его словам, чтобы дейстсовать прозрачно, он также считает правильным представить этот мирный план также двум кандидатами на пост президента США – Дональду Трампу и Камале Гаррис. Также, многие вещи зависят от Конгресса США, поэтому глава украинского государства презентует мирный план и там. После этого мирный план представят широкой общественности.

Также Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления Трампа. Зеленский сказал, что не может понять для кого они делаются и какова их суть. 

Владимир Зеленский сослался на то, что во время предвыборной гонки кандидаты в президенты могут делать заявления, которые на самом деле не слишком реалистичны.

"Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом, и он был очень благосклонным, у нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", – отметил президент Украины.

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