Зеленский призвал министра финансов США "прекратить стучать пальцем"

Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я считаю, проблемы господина Бесента в его подходе. Он сказал 'вы сейчас должны это подписать'. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, 'сейчас нужно подписать' — на это я мог только сказать ему 'прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно'", — сказал Зеленский.

По его словам, Бессент, вероятно, ожидал иного формата диалога с украинской стороной. Однако, как отметил президент, Украина продемонстрировала достойную позицию в ходе переговоров.

Зеленский сообщил, что перед встречей с ним Бессент провел переговоры с министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Президент добавил:

"Они оба провели разговоры еще до моей встречи с Бессентом. Поэтому я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа. И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов. Потому что там были некоторые пункты, не соответствующие нашей Конституции и нашему законодательству".

Кроме того, президент фактически подтвердил предстоящий визит украинской делегации в Соединенные Штаты для обсуждения соглашения о недрах.

"Думаю, первая встреча — техническая. Это будет одно из обсуждений. Важно. Потому что мы будем готовы говорить о принципах, на которых готовы основывать будущий договор. Это техническая группа, во главе будет, скорее всего, заместитель министра экономики Утка. И будут представители других министерств", — отметил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кабмине сделали новое громкое заявление о соглашении с США . У Украины есть четко очерченные "красные линии" в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно доступа к украинским минеральным ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместного брифинга с европейскими чиновниками по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля.

В ответ на вопрос о так называемом "соглашении о недрах" Шмигаль озвучил три основополагающих принципа, которые, по словам правительства, остаются неизменными

