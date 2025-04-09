Зеленский призвал министра финансов США "прекратить стучать пальцем"

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Лиля Воробьева
Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По его словам, Бессент, вероятно, ожидал иного формата диалога с украинской стороной. Однако, как отметил президент, Украина продемонстрировала достойную позицию в ходе переговоров.
Зеленский сообщил, что перед встречей с ним Бессент провел переговоры с министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Президент добавил:
Кроме того, президент фактически подтвердил предстоящий визит украинской делегации в Соединенные Штаты для обсуждения соглашения о недрах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кабмине сделали новое громкое заявление о соглашении с США . У Украины есть четко очерченные "красные линии" в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно доступа к украинским минеральным ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время совместного брифинга с европейскими чиновниками по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля.
В ответ на вопрос о так называемом "соглашении о недрах" Шмигаль озвучил три основополагающих принципа, которые, по словам правительства, остаются неизменными
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