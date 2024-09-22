Зеленский прибыл в Нью-Йорк: сколько времени пробудит и где будет выступать

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Укринформ. Известно, что запланированы двусторонние встречи с лидерами государств, представителями международных организаций и руководителями американских компаний по обсуждению энергетических потребностей Украины.

Владимир Зеленский

В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, а в среду выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи.

Кроме того, известно, что Генассамблея ООН приняла ключевой документ Саммита будущего, несмотря на противодействие России. Представитель РФ Сергей Вершинин пытался внести поправку, касающуюся принципа "невмешательства", заявляя, что Запад не должен навязывать свою волю странам Глобального Юга. Вершинин также подверг критике генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что предложения России не были учтены. Он пригрозил, что Москва откажется поддержать документ в случае отклонения поправки.

Однако поправки России не получили поддержки и были отклонены 143 голосами. После этого президент Генассамблеи Филемон Янг объявил о принятии 42-страничного "Пакта будущего", содержащего намерения стран по решению глобальных проблем, таких как военные конфликты, изменения климата, искусственный интеллект и реформы ООН.

Особое внимание документ уделяет международному миру и безопасности, подчеркивая, что современный мир приближается к ядерной конфронтации, как никогда после завершения Холодной войны. Страны обязуются действовать коллективно для поддержания мира и безопасности в различных сферах, включая киберпространство и космос, чтобы более эффективно противодействовать глобальным угрозам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Штатах Зеленский презентует Байденту, Трампу и Гаррис план победы Украины.



