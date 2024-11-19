Зеленский представил «План стойкости» и прояснил ключевые вопросы по обороне и мобилизации

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.
Владимир Зеленский
Кроме того, по словам Железняка, у плана стойкости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев.
Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны.
При этом, говоря о фронте, Зеленский анонсировал изменения в подходе к управлению в армии. В этом контексте президент подчеркнул, что не будет понижения мобилизационного возраста.
Кроме того, стало известно, что Украина делает ставку на дроны.
Впрочем, Железняк отметил, что в пунктах о деньгах, энергетике и безопасности очень много "воды".
При этом он сообщил, что весь план с приложениями будет готов только в декабре.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом месяце Зеленский презентовал в ВР план победы.
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