Зеленский представил «План стойкости» и прояснил ключевые вопросы по обороне и мобилизации

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.

Владимир Зеленский

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию", – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Железняка, у плана стойкости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев.

Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны.

"Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", — сказал президент.

При этом, говоря о фронте, Зеленский анонсировал изменения в подходе к управлению в армии. В этом контексте президент подчеркнул, что не будет понижения мобилизационного возраста.

Кроме того, стало известно, что Украина делает ставку на дроны.

Впрочем, Железняк отметил, что в пунктах о деньгах, энергетике и безопасности очень много "воды".

"Политика Героев. Единственный пункт, который был хорошо проработан. Привлечение ветеранов на государственную службу. Создание в 2025 году в каждом обществе реабилитационные отделения. Дополнительная плата для семейных врачей за контракт с ветераном. Введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в следующем году. Создание не менее 80 ветеранских пространств. Квартиры для ветеранов", – рассказал Железняк.

При этом он сообщил, что весь план с приложениями будет готов только в декабре.

"Вообще очень сбивчиво и выглядело/звучало так, что большинство плана вообще не готово. Кроме последнего пункта, большинство просто вода", — подытожил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в прошлом месяце Зеленский презентовал в ВР план победы.



