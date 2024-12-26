Зеленский поговорил с союзником Путина: что обсудили

26 декабря украинский президент Владимир Зеленский по телефону поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом главы государств сообщили в соцсетях.

Владимир Зеленский сообщил, что они с Вучичем побеседовали о развитии отношений между странами. Президент Украины поблагодарил сербского президента за финансовую и гуманитарную поддержку.

"Скоординировали наши усилия на совместном пути в ЕС. В начале этой недели я принял верительные грамоты у нового посла Сербии. Верю, что возобновление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", – сказал Зеленский.

В свою очередь Вучич поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир.

"Содержательный и добрый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Недавно Сербия возобновила свое посольство в Киеве, надеясь, что его работа будет способствовать улучшению отношений. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем ", – сообщил глава Сербии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Сербии Александр Вучич во время визита премьера Словакии Роберта Фицо заявил, что хорошо знает президента России и попросил прислушаться к нему.

"Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все виды орудий и оружия, которые ему понадобится, которые он сочтет нужным, вы или его не знаете или вы ненормальны" , – заявил Вучич.

