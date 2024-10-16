Зеленский объяснил, как западные партнеры отреагировали на украинскую стратегию победы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил новый План Победы, который намерен завершить войну уже в следующем году. Главный акцент этого плана – изменение хода войны вне зависимости от позиции России. По словам Зеленского, партнеры Украины на Западе отнеслись к этой стратегии серьезно и практично, и уже работают над конкретными шагами по ее поддержке.

Президент Украины Владимир Зеленский

Выступая в парламенте, президент отметил, что команды уже начали работать над деталями реализации плана. Он подчеркнул, что поддержка со стороны западных партнеров важна для достижения успеха. Зеленский также заявил, что завтра план будет официально представлен на заседании Европейского совета.

Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", – сказал Зеленский.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский в Раде заявил, что Путин сошел с ума и объяснил, чего он хочет

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский представил в ВР план победы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, президент сказал, что план победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, и там будет может быть положена точка в войне. При этом Зеленский убежден, что если план будет поддержан, то можно будет завершить войну не позже следующего года.