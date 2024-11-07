Зеленский не услышал от Трампа главного: на что надеется Украина

Сегодня в Будапеште (Венгрия) проходит саммит Европейского политического сообщества. На мероприятии присутствует и Президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к участникам саммита и рассказал, на что надеется Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Президента Украины Владимира Зеленского.

Фото портал "Комментарии"

Он рассказал собравшимся о разговоре с новым избранным президентом США Дональдом Трампом. “Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа – это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Относительно ситуации в Европе, глава Украины отметил, что существует много вызовов. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. “И именно Россия привела к этой эскалации. Северная Корея сейчас, в сущности, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что ситуация для Украины может быть непростой — народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился информацией о предполагаемом составе кабинета нового президента США.

Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа и обратил внимание на Рика Гренела. Какую позицию по отношению к Украине занимает кандидат на должность в администрацию Трампа, читайте здесь.



