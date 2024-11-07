logo

BTC/USD

74806.59

ETH/USD

2817.60

LTC/USD

70.72

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Зеленский не услышал от Трампа главного: на что надеется Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский не услышал от Трампа главного: на что надеется Украина

Владимир Зеленский выступил на саммите в Будапеште

сегодня, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сегодня в Будапеште (Венгрия) проходит саммит Европейского политического сообщества. На мероприятии присутствует и Президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к участникам саммита и рассказал, на что надеется Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский не услышал от Трампа главного: на что надеется Украина

Фото портал "Комментарии"

Он рассказал собравшимся о разговоре с новым избранным президентом США Дональдом Трампом. “Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа – это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Относительно ситуации в Европе, глава Украины отметил, что существует много вызовов. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. “И именно Россия привела к этой эскалации. Северная Корея сейчас, в сущности, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее портал “Комментарии” сообщал, что ситуация для Украины может быть непростой — народный депутат Украины Ярослав Железняк поделился информацией о предполагаемом составе кабинета нового президента США.

Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа и обратил внимание на Рика Гренела. Какую позицию по отношению к Украине занимает кандидат на должность в администрацию Трампа, читайте здесь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12354
Теги:

Новости

Все новости