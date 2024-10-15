Зеленский не будет раскрывать ВРУ весь план победы: какая причина

Президент Владимир Зеленский во время выступления 16 октября в Верховной Раде представит парламентариям не полный план победы Украины.

Зеленский выступит в Раде. Фото из открытых источников

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, приложения плана победы не будут обсуждаться публично в Верховной Раде, поскольку они касаются "математической военной составляющей".

"Президент хочет, чтобы общество понимало, что в плане победы есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Приложения касаются математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине", – рассказал Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиленно обстреливают Селидово в Донецкой области, поскольку боятся заходить в город "в лоб", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Селидово шлифуют КАБами. Город реально просто ровняют с землей, потому что понимают, что легко его уже не взять. Боятся заходить в лоб в город, хотя железная дорога в Михайловке уже под их полным контролем, но все равно продолжают делать упор на фланги, потому что до сих пор не смогли закрепиться в черте города", — рассказал офицер ВСУ.