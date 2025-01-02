Зеленский назвал срок, когда ВСУ смогут остановить продвижение РФ на Донбассе

Ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью, вышедшем в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, сейчас российские войска демонстрируют продвижение на востоке. Это обусловлено тем, что Россия сосредоточила в этом направлении значительно большее количество своих военных по сравнению с другими участками фронта.

"Они давят на уставших парней, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронта. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, есть графики, что-то в пути, если новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей, — отметил президент.

Зеленский добавил, что стабилизация ситуации возможна не только благодаря поставке оружия, но и благодаря контингенту, который проходит обучение, а также батальонам, получающим вооружение за рубежом.

"То есть мы где-то понимаем примерно, что в январе мы должны все это получить, и согласно нашим путям стабилизации фронта наши военные должны это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем", — подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали, какую тактику использует враг для захвата Покровска . Российские захватчики продолжают создавать плацдарм для наступления на город Покровск в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, соответствующая тактика "очень затратна по людям, но действенна, как показал пример Авдеевки". Он подчеркнул, что у ВСУ есть силы для битвы за Покровск.