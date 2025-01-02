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Зеленский назвал срок, когда ВСУ смогут остановить продвижение РФ на Донбассе

На Покровском направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных

сегодня, 22:25
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Лиля Воробьева

Ситуация на восточном фронте остается одной из самых трудных, однако в январе будет приложен максимум усилий для ее стабилизации.

Зеленский назвал срок, когда ВСУ смогут остановить продвижение РФ на Донбассе

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью, вышедшем в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, сейчас российские войска демонстрируют продвижение на востоке. Это обусловлено тем, что Россия сосредоточила в этом направлении значительно большее количество своих военных по сравнению с другими участками фронта.

"Они давят на уставших парней, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация фронта. Это очень сложно. Если дойдет все то, что пообещали, есть графики, что-то в пути, если новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей, — отметил президент.

Зеленский добавил, что стабилизация ситуации возможна не только благодаря поставке оружия, но и благодаря контингенту, который проходит обучение, а также батальонам, получающим вооружение за рубежом.

"То есть мы где-то понимаем примерно, что в январе мы должны все это получить, и согласно нашим путям стабилизации фронта наши военные должны это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем", — подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали, какую тактику использует враг для захвата Покровска . Российские захватчики продолжают создавать плацдарм для наступления на город Покровск в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, соответствующая тактика "очень затратна по людям, но действенна, как показал пример Авдеевки". Он подчеркнул, что у ВСУ есть силы для битвы за Покровск.



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