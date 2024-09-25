Зеленский назвал два вопроса по войне, которые удалось обсудить с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Два лидера обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами и имплементацию Формулы мира. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: сайт президента Украины

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины.

"Обсудили имплементацию "формулы мира" с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте "формулы", – акцентировал президент.

Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 сентября, во время открытия Генеральной ассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатические возможности для достижения мира в Украине становятся все более ограниченными. Он отметил, что конфликт на украинской территории продолжает обостряться, а "пространство для дипломатии сужается".

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Ранее "Комментарии" писали – аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем видеообращении к участникам Крымской платформы сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.



